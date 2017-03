El massismo ante la posibilidad de alianzas: "No nos desvela meternos en una olla de presión", dice José Sánchez

El Frente Renovador se reunió este domingo en Resistencia para analizar el escenario provincial y nacional actual y definir los pasos a seguir durante los próximos meses para las PASO y luego a las elecciones legislativas. Los encuentros se replicarán también en varias localidades chaqueñas.

“A raíz del desdoblamiento de los comicios provinciales y nacionales resolvimos hacer una planificación específica para cada elección. A principios de junio, cuando se celebren las primarias provinciales, tenemos el primer desafío y falta mucho menos de lo que se piensa”, señaló el dirigente massista.

Sánchez admitió que su espacio barajaba la posibilidad de trabajar en varios frentes desde hacía tiempo, por lo que la noticia “no nos tomó desprevenidos, pero eso no significa que sea fácil: el Frente Renovador es una fuerza joven y no contamos con los recursos ni el aparato de los partidos tradicionales del Chaco. De todos modos estuvimos entre los primeros en lanzarnos al ruedo con la presentación de mesas técnicas y políticas, para trabajar el diseño de campaña sin descuidar los relevamientos de nuestros profesionales para tener propuestas serias de cara a la ciudadanía”.

El dirigente se mostró confiado a la hora de consensuar listas tanto para la Legislatura chaqueña como para la Cámara de Diputados de la Nación, y no descartó analizar potenciales alianzas. “Trabajamos codo a codo con nuestros referentes nacionales y todas nuestras decisiones se llevan a cabo con el consentimiento de Sergio Massa, pero tenemos autonomía para definir los nombres de quienes nos vayan a representar en los ámbitos parlamentarios”, indicó. A la par que señaló que “de todos modos no nos desvela meternos en una lista a presión, no vamos a rifar nuestro prestigio y los 100 mil votos que obtuvimos en las últimas elecciones: nuestra construcción es a largo plazo”.

Finalmente aseguró que espera lograr “romper la polarización PJ-UCR” y meterse como tercera fuerza en un ámbito dominado por la tradición bipartidista, pero si la decisión final fuese un frente programático con otros espacios “la clave seguiría siendo la misma: no traicionar los valores que venimos sosteniendo desde hace años y dar curso a las leyes que de verdad importan a la ciudadanía”.