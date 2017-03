FIUD reclama que el Gobierno Nacional acuerde con los gremios un salario nacional docente

El Frente Independiente de Unidad Docente durante esta semana hizo explícita su adhesión al reclamo al Gobierno Nacional por la convocatoria a paritarias nacionales.

Pedro López, secretario general de FIUD, expresó: “Nosotros apoyamos el paro porque se fundamenta en que el Ministerio de Educación de la Nación cumpla en su artículo 10 que se tenga que negociar, conveniar con los gremios docentes un salario mínimo para todo el país algo que el ministro Bullrich se niega sistemáticamente a hacerlo, por lo tanto el motivo es exclusivamente nacional y si el ministerio de la provincia del Chaco nos aplica descuentos a estos paros vamos a hacer una presentación judicial”.

De todos modos, el dirigente docente aclaró que “nunca hemos hecho porque lo tenemos muy en claro el principio que lo establece el mismo código Civil y el Contrato de Trabajo que establece ‘yo te pago si trabajas y yo trabajo si me pagas’”; y en el Contrato Laboral dice que el incumplimiento de una de las partes habilita a la otra. En este caso hay un incumplimiento claro porque no solamente el salario mínimo no solamente se incluye a la provincia del Chaco sino que a través de esta ley cobramos un incentivo docente y que no fue actualizado como si acá estuviésemos en Suiza, como si no tuviéramos ningún tipo de inflación, entonces se equivoca el ministro”.

“A su vez, la provincia no puede decir y argüir vos sos mi empleado, por eso no podes parar entonces le voy a decir ‘vos me estás pagando con plata de la Nación, si no es con plata de la Nación no le hago paro. Acá tenemos un problema tenemos un patrón con plata de la Nación por eso nos vemos obligado a hacer el paro por esa situación”, explicó el dirigente de FIUD.

DESCUENTOS POR DÍAS DE PARO

López consideró que si la Provincia procede a descontar de los salarios los días de paro, “va hacer un error, ya que el incumplimiento de una parte habilita a la otra”, remarcó.