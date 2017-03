EL NEA se prepara para las legislativas

En el marco de su 5° aniversario, el movimiento interno de la UCR, Nuevo Espacio Abierto realizó una reunión en el club Vélez Sarfield de Tres Isletas. El encuentro estuvo encabezado por la secretaria de Asuntos Municipales de Nación, ex intendente de Resistencia por 12 años y ex candidata a gobernadora del Chaco, Aida Ayala y secundado por el actual vicepresidente y jefe regional de ANSES Noreste, Leandro Zdero. El intendente de la localidad, Ladislao “Layo” Perduk, ofició de anfitrión.

Al tomar el micrófono, Zdero se dirigió a los concurrentes al expresar: “En primer lugar agradecer a todos y cada uno de los militantes que se han venido de diferentes rincones de la provincia, que no los paro el agua, el barro que fundamentalmente los trajo la pasión por pertenecer a este espacio, pero fundamentalmente por pertenecer a la política de poder encontrarnos para ver como seguimos avanzando para resolver el problema de la gente en los lugares donde vivimos cada uno de nosotros. Agradecerte a vos Layo y a todo el equipo que colaboró para que estos es una realidad”.

“Nos reunimos no solamente para cumplir un año más de vida, sino ver como cumplimos mucho más transformándole la vida a la gente y uno de los objetivos fundamentales de esta reunión es para darte nuestro respaldo Layo, a vos, a la gestión, a todo el equipo de trabajo porque acá en Tres Isletas nos tiene que encontrar a todos juntos trabajando, a los que están dentro del movimiento y a los que no para respaldar a alguien que está haciendo las cosas bien, que está gestionando obras para su localidad obras que se prometieron antes y nunca se hicieron”, señaló Zdero.

“Como decían cada uno de los referentes de la diferentes zonas, tenemos que comenzar a recrear esa mística que se genera en los movimientos no mirando al de al lado, no mirando si va a crecer o si nos va a pasar, tenemos que ver como caminamos para ser ese gran equipo, sumar gente para recuperar el poder para poder cambiar la realidad de la gente. No lo vamos a hacer solamente viendo lo que hace el otro o midiéndonos por una foto o fuerza dentro de las cuestiones internas. Tenemos que caminar junto a la gente hablando con el vecino resolviendo los problemas, porque el respaldo que caracteriza a este movimiento es el respaldo de la gente”, apuntó el vicepresidente del NEA.

“Aprovechar a un gobierno nacional que por supuesto le está costando mucho sacar adelante a un país que ha sido devastado, robado. Aprovechar esas cosas para ponernos alado de la gente. Tenemos que tener el compromiso de insistir para resolver esa demanda y atender las necesidades. De esa manera vamos a hacer que este movimiento sea más grande y que este movimiento tenga ese espíritu de estar alado de la gente”, dijo en su alocución el dirigente del NEA.

“Estamos ante un gran desafío. No se van a definir intendentes concejales, gobernador, senador pero sí tenemos que ver de qué manera construimos el futuro hacia adelante, trabajar, trabajar y trabajar. Ahora tenemos que ratificar el rumbo para que los mejores hombres y las mejores mujeres a nivel nacional y provincial ratifiquen y acompañen a destrabar los palos en la rueda que tiene nuestro gobierno nacional para avanzar, para que cuando vienen los recursos a la provincia, nuestros diputados se pongan al frente, levanten la voz, se pongan al lado de la gestión nacional para ver como bajan esos recursos”, manifestó Zdero.

“Yo quiero ser un convencido de lo que quiero transmitir, vamos a pelear por una unidad digna representada fundamentalmente en el sentido de equidad equilibrio y por sobre todas las cosas que tengamos de Cambiemos, una lista competitiva una lista que la gente quiera votar”, dijo el dirigente radical.

“Tenemos que tomar los buenos ejemplos como cada uno de ustedes que cuando vamos a sus pueblos, que son intendentes, concejales, dirigentes, se rompen el alma para estar al lado de la gente muchas veces anónimamente. También agradecer a vos Aida por esas ganas esa fuerza que nos transmitís en momentos difíciles sabemos que te ha tocado una dura en Buenos Aires por ser mujer y ser una dirigente del interior muchas veces cuesta el doble pero estuviste ahí como lo hiciste siempre”, señaló Zdero.

“Vamos a pelear pero en la discusión sana en el equilibrio sano de encontrar los consensos necesarios para que podamos tener realmente lo que este movimiento se merece tener lo necesario para construir hacia adelante. Ahí vamos a necesitar de todos los que conforman este gran equipo. Decirle algo para cerrar que he escuchado en estos días, un pájaro posado en la rama no tiene miedo de caerse porque no confía en la rama confía en sus propias alas, y es lo que nosotros tenemos que hacer como una bandada de pájaros, de aves, confiar en nosotros mismos, en nuestras alas, en nuestras fuerzas para salir adelante, ¡adelante radicales, adelante sin cesar!” finalizó diciendo Zdero.

En el cierre se escuchó a la presidenta del movimiento, Aida Ayala: “La verdad felicitarlos, el NEA está más vivo que nunca con cada uno de ustedes acá. A pesar de la lluvia a pesar de todo hoy nos convocamos en Tres Isletas gracias Layo por recibirnos en tu pueblo”, retribuyó la dirigente del NEA.

“No bajemos los brazos. Nuestro objetivo es cambiar la provincia del Chaco. Cuando más recorro Argentina más orgullosos estoy de nuestros intendentes hay que gestionar desde la nada hay que arremangarse, hay que tener confianza pero además hay que plantarse y ha hecho eso Layo Perduk ha presentado proyectos, ha gestionado, la verdad eso tiene que llenarle de orgullo a la gente de Tres Isletas”, remarcó Ayala.