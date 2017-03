ATECH ratifica paro del lunes 13 y martes 14

La asamblea de ATECH reunida el pasado sábado 4, además de ratificar el paro de no inicio de clases con el paro decretado para los días 6 y 7 últimos, definió convocar a un nuevo paro por 48 horas, para el lunes 13 y martes 14, coincidente con la fecha fijada para el inicio de clases en los niveles inicial y parte del secundario.

El reclamo planteado por ATECH fue ratificado en asamblea. Los planteos son:

por un incremento al sueldo en blanco –en un porcentaje suficiente que en los hechos represente recuperación; recomposición y aumento salarial -, habida cuenta de la devaluación producida en diciembre pasado, y con ello la aceleración de la inflación, la estampida de precios y la consecuente caída estrepitosa del poder adquisitivo de los sueldos, lo que a la fecha no se ha podido recuperar en absoluto, subrayándose una vez más el parámetro histórico de esta entidad, para que el básico docente se equipare al 80 por ciento del costo de la canasta familiar , del que se está más que lejos a la fecha.

“La suspensión de la reunión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo por parte del Gobierno para el pasado jueves, viene a ahondar aún más el conflicto garantizado por el propio Gobierno”, dice ATECH.

“No podemos menos que afirmar categóricamente que la mezquina ‘pretensión’ del gobierno de ‘garantizarnos no perder a la par de la inflación’, no hace más que asegurarnos seguir engrosando a los docentes la pobreza que crece a pasos agigantados en nuestra Provincia y en nuestro país. Como si se desconociera desde cuándo y cómo venimos perdiendo”, plantea el sindicato que encabeza Rosa Petrovich. Poco después señala que “en la Provincia en el 2016, logramos y con propuestas de este sindicato de por medio, un incremento no inferior al 40 por ciento para los docentes que menos incremento anual percibieron, incremento que osciló hasta casi un 50 por ciento dependiendo de la conformación del sueldo de cada uno. Quien no salió empatado, recuperó algunos pocos puntos respecto de la inflación de ese año… pero la postergación que arrastramos de años, salarialmente hablando… trayendo a colación solamente el año 2015… los docentes venimos perdiendo en la carrera de los sueldos con la inflación, groseramente”, expresa ATECH. Considera que esto “habla a las claras la gran franja de docentes que tenemos por debajo de la línea de pobreza, situación que no desconocen las autoridades –ni las nacionales ni las provinciales-“.

La ATECH convoca “al conjunto de los trabajadores de la educación de la Provincia a adherir a la medida de fuerza de lunes y martes 13 y 14, sin asistencia a los lugares de trabajo, en todos los niveles y modalidades y en toda la provincia por los reclamos de público conocimiento”.