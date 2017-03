SITECH Sudeste va a paro el lunes 13

La Asamblea Extraordinaria de SITECH Sudeste resolvió en el cuarto intermedio del día de la fecha realizar paro de actividades sin asistencia el próximo lunes 13 de marzo, en razón:

“1) Por el retroceso en las conquistas laborales que se significa la no convocatoria a paritarias nacionales;

2) Ante la falta de propuesta salarial concreta por parte de las autoridades provinciales;

3) En rechazo al proyecto del diputado Roy Abelardo Nickish de volver al nomenclador modificado en 2010-aprobado por unanimidad en la Legislatura-, por constituir un atentado al ingreso de maestros de grado, maestras de sección, bibliotecarios, auxiliares docentes, maestros de etapas, maestros de taller, bedeles y otros cargos del escalafón docente”.

La Asamblea de SITECH Sudeste consideró que “no puede haber jerarquización con un proyecto que se apoya en el antiguo concepto, subjetivo y arbitrario, de ‘cargo testigo’, sin en tener en cuenta el tiempo real de trabajo del docente. Miente el diputado cuando afirma que el nomenclador vigente igualó situaciones que no son iguales, porque no sólo hay básicos diferentes para un cargo de base y otro jerárquico, sino que el cargo de jornada simple cobra un solo incentivo, una sola asignación y no tiene bonificación por tiempo completo u otras como sí lo tienen quienes tienen roles directivos y de supervisión”, plantea el sindicato que conduce Gustavo Gross. En esa línea, dice “si quiere jerarquizar que proponga un ‘enganche’ con su sueldo de legislador y no le haga el juego a los reaccionarios de la docencia a quienes molesta que el maestro tenga un pesito más en el bolsillo en tiempos como este en que anda a la pesca de un doble turno o de una jornada extendida o de algunas horitas de cátedra para subsistir”.