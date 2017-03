Capitanich sobre el procesamiento por el FTP: "Es un absurdo jurídico de un sistema judicial corrupto y perverso"

Luego de que la Cámara Federal confirmara el procesamiento de los ex jefes de gabinete, Aníbal Fernández y Jorge Capitanich en la causa por supuestas irregularidades en el manejo de los fondos del programa Fútbol para Todos, el actual intendente de Resistencia calificó la medida judicial como un “absurdo”. A la par que consideró que el sistema es “corrupto y perverso, cooptado por intereses corporativos”.

El ex funcionario del gobierno de Cristina Kirchner solicitó una reforma constitucional que brinde garantías de representatividad popular a la democracia. “Estamos ante un problema de envilecimiento de carácter estructural de la democracia en la Argentina y tenemos un problema de inequidad en el sistema federal”, dijo Capitanich, momentos antes de la presentación del libro “Pensar el kirchnerismo” de Daniel Filmus.

Al referirse a la ratificación del procesamiento por parte de la Cámara Federal, el ex gobernador del Chaco aseguró que “es una causa inventada”, por lo que pidió explicación respecto a cuál es la diferencia cualitativa entre Juan Manuel Abal Medina y “Aníbal Fernández y mía desde el punto de vista de la responsabilidad”. Capitanich se refirió así a la decisión de la Cámara de dictarle la falla de mérito al ex jefe de Gabinete, Abal Medina: “La verdad que es un hallazgo jurídico que me gustaría conocerlo con precisión. Además, creo que es parte de la estrategia política, porque en verdad pensaba que lo iban a hacer en el medio de la crisis del fútbol para plantear que es responsabilidad de Fútbol para Todos”, apuntó.

En esta línea, recordó que se extinguió el contrato de Fútbol para Todos, se pone fin a la gratuidad y se plantea un nuevo desembarco de cadenas internacionales. “Creo que es un absurdo el fallo, porque me están procesando por una causa en dónde tuvimos un contrato asociativo entre la AFA y el Estado lo que significa adquirir los derechos de la transmisión del fútbol para transmitirlo gratuitamente a todo el país. Ese contrato requiere un sistema de pago y todos los dictámenes jurídicos, y me hacen responsable del control de los fondos por parte de la AFA. Es el absurdo respecto a que existe una diferenciación cualitativa entre un contrato entre partes y en definitiva es exactamente lo mismo que se pretenda establecer cómo se transfieran los recursos entre la empresa que gane los derechos de transmisión y cómo se distribuye el Comité Ejecutivo”, comparó el jefe comunal.

“UN ABSURDO JURÍDICO QUE NO TIENE SENTIDO”

El intendente de Resistencia insistió en que “es un absurdo jurídico que no tiene sentido”. “Pero no van a parar, porque tuve una revocación de una falta de mérito por las pautas del Grupo Clarín. Clarín a mí me persigue con una justicia dependiente de las corporaciones económicas más poderosas nacionales e internacionales. Por lo tanto, en todas las causas donde existe interés por parte del Grupo Clarín vamos a resultar procesados y tener esta extorsión permanente”, sostuvo.

CONVOCATORIA PARA MAÑANA

Para reclamar por el procesamiento, dirigentes y militantes del PJ convocaron para este viernes 10, a las 10, frente al municipio de Resistencia a todas las agrupaciones para apoyar con su presencia "al amigo y conductor indiscutido de este proyecto político: Jorge Capitanich". "Marcharemos en paz y en silencio hasta Casa de Gobierno, debido al injusto procesamiento en la causa Fútbol para Todos. Coqui nos dio trabajo, casa, comida y dignidad. Es hora que le demostremos nuestro agradecimiento ante esta aventura judicial en contra de su historia, trayectoria, honestidad y capacidad”, concluye la convocatoria de la militancia a través de las redes sociales.