Aumentos de luz y peajes: Legisladores justicialistas y Corregido se interiorizan de las medidas para frenar los aumentos

El encuentro tuvo lugar en la sede de la Defensoría del Pueblo de la provincia del Chaco, donde los legisladores justicialistas Hugo Sager (presidente), Ricardo Sánchez, Beatriz Bogado y Elda Pértile, tomaron contacto con el titular del organismo, Gustavo Corregido, para interiorizarse respecto de las medidas judiciales accionas ante el aumento de la energía eléctrica, como así también del peaje. Al encuentro se sumó luego Jorge Tayara, presidente de SECHEEP.

Tras la reunión, el presidente de la bancada justicialista, Hugo Sager, comentó sobre lo conversado con el defensor del pueblo. “Hoy vinimos a interiorizarnos y conversar con el defensor del pueblo, en relación a las últimas medidas judiciales, y sobre ello hay dos temas: el primero tiene que ver con una medida que se adoptó en provincia de Buenos Aires, respecto de los peajes y la otra más importante que ha tomado estado público aquí que tiene que ver con la tarifa eléctrica”. “En ese sentido hemos podido interiorizarnos, nos llevamos información más que suficiente y enriquecedora de la tarea que viene desarrollando por un lado la Defensoría del Pueblo, y por otro lado, dejando en claro la actitud que tiene el gobierno de la provincia del Chaco”, indicó Sager.

Su par de bancada, Ricardo Sánchez calificó al encuentro como “positivo” y explicó que “hay dos medidas cautelares desde agosto del año pasado en relación con lo que fueron importantes aumentos en la tarifa eléctrica, y que ha afectado el desenvolvimiento financiero de la empresa; y una segunda medida cautelar nueva, y todo los incrementos que a nivel nacional se dispusieron en materia eléctrica y que nos afectaron”.

Ante estas medidas el legislador precisó que decidieron reunirse con el defensor del pueblo, y posteriormente con el presidente de SECHEEP para “articular acciones conjuntas que permitan que todo este incremento, que en algunos casos llega al un mil por ciento – aunque parezca increíble – ver de qué manera lo amortiguamos un poco para el usuario chaqueño”, planteó Sánchez.

Observó que “tenemos más de 100 mil conectados a tarifa social que los está pagando el pueblo de la provincia del Chaco con un gran esfuerzo por parte de nuestro gobernador, en consecuencia, todo esto movilizó a nuestro bloque de diputados para interiorizarnos, y ver de qué manera: primero instamos al cumplimiento de parte del gobierno nacional de estas medidas cautelares, son jueces federales que tienen la misma jerarquía que cualquier juez federal de la capital, estos jueces están imponiendo un tratamiento de la tarifa, un freno en todo caso a los incrementos, pero vemos que esto no se está cumpliendo”.

Por ello “venimos nosotros para ver de qué manera podemos elevar la voz desde la Legislatura, esto tiene que rebotar en el Congreso de la Nación porque tenemos que estar todos juntos, porque todos los conectados de SECHEEP, son víctimas de esta situación, pero esta situación que nos excede a todos”, marcó el diputado Sánchez.

Se sumó con declaraciones la diputada Beatríz Bogado para aclarar que “de acuerdo con la información que nos da el presidente de SECHEEP, por la cuestión del cumplimiento sobre todo que CAMESA no está cumpliendo con la Resolución de la cautelar de agosto, sino eso hubiera significado ya aumentos que no se hubieran aplicado y eso iba a venir en beneficio de los chaqueños, está reclamando SECHEEP esa aplicación, aparentemente podrían empezar a cumplir, a parir del mes de noviembre del año pasado, y obviamente estamos expectantes de que esta nueva cautelar la cumplan, porque esta medida que está en cabeza del gobierno nacional, de la empresa CAMESA, que son los que están ejecutando el aumento, lo que hace SECHEEP en todo caso es trasladar en función del convenios de obligatoriedad que hay”.

“Por otro lado. lo de la tarifa social porque el gobierno nacional y CAMESA ya le han quitado al Chaco y a otras provincias del NEA la posibilidad de financiar la tarifa social”. “El Chaco esta teniendo este beneficio porque el gobierno provincial decidió mantenerlo con el propio patrimonio de la provincia”, resaltó Bogado.

Finalmente, Gustavo Corregido expresó su satisfacción por haber recibido a representantes del pueblo que se “interiorizan de un grave problema económico que esta atravesando la sociedad por los incremento desmedidos de las tarifas en este caso de la energía eléctrica”.

El defensor recordó que “en el año pasado tuvimos un incremento del 80 por ciento en el transporte de la energía eléctrica, sin audiencia publica, por lo que hemos atacado estas resoluciones administrativas, que tiene una cautelar que ordena suspender los efectos de esta resolución, y que las autoridades nacionales no las están cumpliendo; por un lado tenemos las audiencias publicas que se hicieron en le mes de diciembre en la ciudad de Formosa, donde no nos dieron ningún tipo de información que llego a modificar los valores de transporte de energía eléctrica de alta y media tensión, que las hemos atacado este mes; y otra vez la Justicia Federal ordenó suspender sus efectos, y esperemos que la cumpla, porque hay una seria de fallos judiciales que no están siendo cumplidos por la autoridades nacionales, como el transporte Chaco-Corrientes, no están llamando a audiencias publicas, una sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones, no están cumpliendo con el fallo del juez provincial Sinkovich que ordenó suspender la licitación del transporte Chaco-Corrientes y no están cumpliendo” detalló de manera que “la situación es preocupante” calificó, porque “estamos en una República donde hay división de poderes y un control entre los distintos poderes, en este caso, el Poder Judicial le dice al Poder Ejecutivo Nacional que está siendo arbitrario y no esta cumpliendo con estas resoluciones judiciales”.

Reiteró el no cumplimiento de las medidas resueltas de manera que “nuestros derechos están en riesgo, si la justicia no logra que se cumplan sus fallos, de manera que el último lugar en el que tenemos la máxima garantía de nuestros derechos es la justicia y si no es acatada en su decisión estamos en peligro con todos los derechos”, reflexionó el defensor del pueblo chaqueño.