SITECH Federación empieza el ciclo lectivo con un paro de tres días

SITECH Federación, a través de su Congreso Extraordinario, llevado adelante este sábado en Quitilipi, ratifica la medida de fuerza dispuesta para los días lunes 6, martes 7 y miércoles 8. El reclamo frente al ajuste que realizan tanto el gobierno Nacional como el provincial sobre la clase trabajadora.

“En este sentido, el día lunes 6 en coincidencia con el inicio del ciclo lectivo este sindicato se movilizará junto a la Multisectorial y la participación de la CTA-Autónoma y gremios estatales en un marco de unidad de acción frente a la embestida de la Nación y la Provincia contra los trabajadores ocupados y desocupados; el día martes 7 en concordancia con la jornada de protestas dispuestas por las centrales CTA y CGT y el día 8 con motivo del Día Internacional de la Mujer, símbolo de lucha irrefutable del sector docente y de las trabajadoras en general”, expresa SITECH Federación.

Asimismo, manifiesta “el absoluto rechazo a la burlesca oferta realizada por el gobierno, siendo esta una ofensa, por lo que no merece ser puesta en consideración y es rechazada categóricamente ya que está completamente alejada del 35 por ciento que este sindicato ha pedido teniendo en cuenta el 10 por ciento perdido el año pasado y estimando que la inflación de este año rondaría en un 25 por ciento, a su vez recordamos, como se lo hemos planteado al ministro, el sueldo mínimo de un docente que recién se inicia no puede ser inferior a 13 mil pesos, monto que no es caprichoso sino que responde a los datos oficiales del INDEC. A lo anterior debemos sumar que la persistencia del gobierno en no devolver los descuentos realizados a los docentes el año pasado profundiza aún más el conflicto ya que se constituye en un doble ajuste para los trabajadores de la educación”.

Por último, el congreso de SITECH Federación decidió distintas acciones a seguir en tanto no se realice una oferta acorde a lo solicitado. En tal sentido, expresa que “de ninguna manera seremos parte del ajuste que pretenden realizar, tanto Nación como Provincia en una clara sintonía en detrimento de los trabajadores, por lo que advertimos, una vez más, que son los gobiernos y sus funcionarios los únicos responsables del conflicto”.