Defensores del NEA demandarán a TRANSNEA

Los defensores del Pueblo de la región determinaron iniciar acciones contra la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino (TRANSNEA). Esto se abordó en una reunión en la que se autoconvocaron debido a la preocupación que genera el mal servicio de la firma, sus fallas y los elevados costos de las tarifas de transporte de energía que deben afrontar las provincias y los usuarios.

En ese contexto, los defensores del Pueblo de Chaco, Gustavo Corregido; de Formosa, José Gialluca y Julio Santander y de la Defensoría de los Vecinos de Corrientes, Javier Rodríguez, analizaron junto al Secretario de Energía de Corrientes, Eduardo Melano, la situación en las tres provincias respecto del servicio y las tarifas del transporte de energía de media tensión.

Este servicio es cuestionado y las provincias reclaman su administración hace tiempo debido a que consideran que “el mal desempeño de TRANSNEA impacta negativamente generando altos costos para las provincias e incide, de manera indirecta, en los usuarios finales”. El reclamo ya fue realizado con anterioridad por los defensores y también llegó a la Nación a través de la petición de los gobernadores pero no obtuvo respuestas favorables.

Cabe recordar que la energía es generada, transportada y transformada en cualquier lugar del país, por lo que escapa a la jurisdicción local, a pesar de que estas provincias prestan el servicio público de distribución de electricidad en base a su propia regulación.

“Estamos preocupados porque ante los numerosos reclamos no se modifica la calidad de la prestación del servicio de TRANSNEA y esto causa un perjuicio económico en las provincias. La situación afecta tanto a Corrientes, como a Chaco y Formosa, no así a Misiones que tiene independencia en este tema y no depende de una empresa transportista de energía, por lo que se abaratan costos y se realizan controles más precisos. Eso es lo que se pide para las demás jurisdicciones”, explicó Corregido.

El defensor chaqueño confirmó que se iniciarán acciones contra la firma exponiendo los casos particulares de cada provincia.