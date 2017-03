Apertura de sesiones: Obeid dice que es un reconocimiento de Peppo, la mención de corrupción estructural

El titular del bloque “Pro Chaco”, Luis Obeid, dio su opinión acerca del mensaje del gobernador Domingo Peppo en la Legislatura provincial.

El legislador del Pro consideró “muy bueno que se han logrado muchas cosas el año pasado sin duda y lo que ahora hace es una propuesta a que trabajemos juntos y fundamentalmente en el rol que me compete como legislador la aprobación del presupuesto, una herramienta fundamental porque si no realmente vamos a empezar a tener problemas, no ahora, pero quizá dentro de dos o tres meses con algunas partidas”.

Obeid remarcó que “hay muchas obras importantes, como el edificio legislativo y me pone muy feliz que haya una consonancia directa entre el Gobierno Nacional y el Provincial porque este va a ser el año de la obra pública”. “También me llamó la atención que el gobernador haya citado la palabra de una ‘corrupción estructural’ en el tema Salud, que es un tema a tener en cuenta, porque a veces no entendemos porqué estamos tan atrás en nuestro sistema de salud, creo que con este reconocimiento el Gobernador esta poniendo el problema de cara a la sociedad”, subrayó.