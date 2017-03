EL MTD 17 de Julio renueva reclamos

Meses atrás el MTD 17 de Julio protagonizó un fuerte reclamo en el Banco Nación para el pago de planes sociales.

Hoy durante la mañana recorrió el centro de Resistencia y se detuvo frente al Juzgado Federal para pedir audiencia con la jueza Nerimpeger, con la finalidad de reclamar el otorgamiento del plan FOCO y más viviendas para los integrantes del movimiento social que conduce Alberto “Tito” López.

Según explicó López, “la jueza Nerimperger fue la mediadora en un momento donde nosotros estuvimos dentro del Banco Nación, entonces en ese momento se tomó la decisión de que el Gobierno Provincial iba a aportar para todos los movimientos viviendas y después fuimos a Buenos Aires y nos dijeron que nos iban a dar dinero para hacer las viviendas”.

Luego amplió detalles señalando que “el Ministerio de la Produccción nos dio audiencia pero no nos atendió y el Ministerio de Educación nos dio audiencia y no nos atendió y el señor Bergia dice que no tiene nada y el encargado de Viviendas dice que tampoco hay nada, entonces nosotros decimos que si mañana tomamos la ruta la jueza va a tomar actuaciones y nos va a meter en cana entonces lo que queremos es hablar con ella pero dicen que ella no está”.

“No firmamos acuerdo con nadie, para nosotros la palabra es mucho más importante que un documento y el compromiso del ministro Bergia fue que mientras tanto le iba a dar un paliativo a los compañeros de un plan Foco de entre 1.500 y 2 mil pesos”, dijo el referente del MTD 17 de Julio. Para luego precisar que “alcanzaría a 20 familias por movimiento, serían en total 250 los beneficiados”. Según dijo, “eso nunca se realizó”.

Luego, siguió con su relato, “el señor Ismael nos dijo que nos iban a dar viviendas, trajeron viviendas desde Buenos Aires repartieron todo y no nos dieron nada. Hubo reuniones para hablar de las cooperativas en Casa de Gobierno y a nosotros no nos dijeron”, expuso con profundo malestar.

Además, señaló que “el Ministerio de la Producción dice que no hay nada y resulta que a otros movimientos les dan subsidios enormes de 50 millones de pesos para todos”.