Conflicto docente: ATECH responsabiliza a Nación y a la Provincia

ATECH explica su posición de adherir al no inicio de clases en la Nación y en la provincia del Chaco. Plantea que el Estado nacional no debe lavarse las manos, ni incumplir la ley, mientras que la Provincia debe reclamar y dar respuestas satisfactoria en la jurisdicción.

La Comisión Directiva de ATECH hizo pública su posición de ir a paro en el inicio de clases, tanto en Nación como en la provincia del Chaco. Asegura que existe falta de respuestas al reclamo salarial.

En un documento, expresa: “Escenario complicado en los hechos, pero no por falta de recursos’, sino por definiciones políticas que están a la vista y más que claras: Nación incumple con la Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075 –de plena vigencia-, como la propia Ley de Educación Nacional N° 26.206, eliminando prácticamente –con una decisión arbitraria e ilegal-, las paritarias docentes nacionales, desresponsabilizándose de una obligación indelegable que le compete”.

A lo largo de la argumentación, expone que “en la Provincia debemos discutir nuestro salario docente chaqueño con el Gobierno Provincial, como lo hacemos año a año, lo que en modo alguno implica que Nación deba lavarse las manos respecto de su propia responsabilidad. Nadie puede desconocer a esta altura de las circunstancias que las paritarias nacionales fijaban un piso salarial para los docentes iniciales del País, y la Provincia que no alcanzaba a cubrir el mismo, era auxiliada financieramente por Nación para asegurarlo”.

“El Presidente Mauricio Macri afirmó en su reciente visita a España y desde allí en una conferencia de prensa brindada en Madrid, que ‘las paritarias son libres’, pidiendo tener en cuenta las “metas” de inflación planteadas por el Banco Central, de entre 12 por ciento y 17 por ciento para este año. En realidad las paritarias docentes nacionales a hoy por su propia decisión son inexistentes…”, afirma el sindicato que encabeza Rosa Petrovich.

Luego señala que “tras cartón, el presidente del Banco Central de la República nos ‘anoticia’ que los próximos tres meses serán ‘difíciles’ –preguntándonos nosotros, cómo considerarán a los ya transcurridos desde principios del presente año nomás-…?”.

“Podrán explicar cómo cumplirán con su deber respecto de la obligación que tiene el Estado Nacional para con la asistencia financiera establecida por la Ley de Financiamiento Educativo –hasta aquí pisoteada por el Gobierno-, para ‘asegurar lo resuelto –según el ministro Frigerio-, en las paritarias del año pasado?’, dice el sindicato docente.

Expone una serie de aseveraciones: “Incumplen la ley; incumplen acuerdos; incumplen deberes indelegables que como Estado le compete… Faltan a la verdad cuando nos plantean los índices que nos plantean desde el vamos…. Se contradicen entre los propios funcionarios respecto de las ‘metas de inflación’ para el año en curso…cuando como si faltara que nos contaran los estragos que viene haciendo en el poder adquisitivo de nuestros salarios…”

“Una sola de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional no ha sido direccionada a cuidar nuestro poder adquisitivo –el de todos los asalariados, ni qué decir del correspondiente a nuestro sector siempre postergado-…nos arrebataron el 5 por ciento de devolución del IVA para las compras con tarjetas de débito; eliminan las paritarias docentes nacionales; incumplen las leyes sumiéndonos a todos los integrantes de la sociedad argentina en una situación de gravedad institucional; amenazan permanentemente con la liquidación de nuestros derechos previsionales; han colocado en el centro de la escena de nuestra República nuevamente, al Fondo Monetario Internacional –autor de todas las recetas de la ‘política económica’ de los ’90 que ha hecho trizas nuestro país; continúa –pese a las promesas electorales- el impuesto al trabajo a los asalariados con el famoso ‘impuesto a las ganancias’ que paradójicamente sigue sin grabarse a los sectores poderosos y que son los que obtienen ganancias…”, argumenta la conducción de ATECH.

Acerca de todas estas medidas, sostiene que “son políticas definidas, de neto corte liberal, si la gente no se da cuenta y nadie reacciona…avanzan con las recetas de ajustes, recortes y de opresión cada vez mayor al conjunto de la ciudadanía argentina… aún en medio de sus ‘correcciones’, siempre van quedando derechos acotados!!!”, remarca.

A partir de todo esto, expresa: “Vergüenza ajena sentimos los trabajadores de la educación no solo chaqueños sino del País entero escuchar la consideración de la máxima autoridad educativa de nuestra República, ministro Esteban Bullrich de la escuela pública, estatal, gratuita y obligatoria…indicando que lo que hace es ‘fabricar chorizos’… o su reciente sugerencia… de que debemos aprender a ‘disfrutar de la incertidumbre’….Realmente…uno duda de que una autoridad educativa de tal rango (y de cualquiera) pueda estar en sus cabales para expresar semejante cosa!!!”, subraya ATECH. Para poco después indicar: “Qué ejemplo de luchar como sociedad por lo que todos merecemos, por el respeto a la Constitución y a las leyes… a los derechos de todos y cada uno de los argentinos en todos los órdenes…y particularmente en lo que tiene que ver con el derecho social a la educación!!!”

“No nos queda duda alguna de que claramente es una política definida: ir por el aniquilamiento de esa escuela pública que peleamos a brazo partido desde siempre para que se asegure al pueblo argentino, como realmente merecemos. Y no nos queda duda, porque acabamos de ver estos días el feroz ataque a la figura del docente, a la de los dirigentes gremiales del sector, de cada trabajador de la educación que va a parar dignamente los días 6 y 7 de marzo por los legítimos y justos reclamos docentes, de parte del ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, mostrando un mensaje en un programa de televisión de algún ‘voluntario’ para dar clases en los días de paro docente!!!, …. ‘asegurando que no tienen que ver con toda una campaña orquestada’ por el propio gobierno liberal para avanzar por encima del derecho constitucional de huelga; de las leyes que no quieren cumplir… y faltando el respeto a la sociedad argentina!!!”, señala la entidad gremial de los trabajadores de la educación. Ante esto, seguidamente se pregunta: “¿Qué opinaría la sociedad si los docentes nos ofreciésemos como voluntarios para ‘intervenir quirúrgicamente’ a un prójimo porque están llevando adelante un paro en su sector peleando porque el mismo gobierno asegure la salud a todos como debe hacerlo?…. O si nos ofrecemos como voluntarios para conducir micros cuando los trabajadores del volante están ejerciendo su derecho de huelga? Realmente no podemos menos que advertir que del ridículo no se vuelve!”.

“En el orden provincial, tampoco hay excusas para resolver el conflicto docente: debe responder el Gobierno con propuesta satisfactorias al reclamo salarial de público conocimiento. Descreemos absolutamente de la política del ‘no se puede’, enfatiza ATECH. Poco después exige “se prioricen las cuestiones por atender, y la número uno tiene que ver con atender las necesidades básicas de la gente, que tiene estrecha relación con el salario de los trabajadores y de los de la educación en particular”.

“La resolución del conflicto docente, tanto en el orden nacional como en el orden provincial está en manos de los respectivos gobiernos”, enfatiza.