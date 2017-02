Tres películas en el Espacio INCAA del Guido Miranda

En primer término la noche del jueves la comedia que protagonizan Lali Espósito y Martín Piroyansky volverá a proyectarse en único horario de las 20 horas; mientras que las noches del viernes y sábado las películas “Sin hijos” de la mano de Diego Peretti acompañado de Maribel Verdú y el film “Me casé con un boludo” con Adrián Suar y Valeria Bertucelli serán protagonistas en horarios de 20 y 22 horas.

El costo de la entrada general es de solo 30 pesos mientras que para estudiantes y jubilados el costo es de solo 15 pesos.

SINOPSIS “PERMITIDOS”

Camila y Mateo son novios, se quieren y viven juntos. Una noche, cenando con una pareja amiga, surge el tema de los "permitidos". Cada uno menciona un elegido famoso (imposible) con quien tendría permiso para una noche de amor. Y días más tarde, accidentalmente, Mateo conoce a su permitida. Pero lo mejor que le pasó en la vida puede convertirse en todo lo contrario: a partir de este hecho fortuito se desencadena una larga serie de desopilantes complicaciones que impedirán que Mateo y Camila vuelvan a estar juntos. Los dos tendrán que revisar muchas cosas y sortear absurdos obstáculos a partir de la aparición de los "permitidos" en sus vidas. Y cuando corran el peor de los riesgos, tendrán al mismo tiempo la oportunidad de reencontrarse.

SINOPSIS “SIN HIJOS”

Gabriel está separado hace cuatro años. Desde entonces Sofía, su hija de ocho años, es el centro de su vida. Negado de plano a intentar una nueva relación amorosa, Gabriel vuelca toda su energía en su hija y en su trabajo. El idilio padre-hija se ve conmocionado por la aparición de Vicky, amor platónico de la adolescencia, transformada ahora en una mujer hermosa, independiente y desenfadada. Ante la inminencia del romance, ella pone una condición: no se involucraría por nada del mundo con un hombre con hijos. No quiere niños en su vida. "¿Tenés hijos?", pregunta Vicky. Gabriel, completamente subyugado, responde: "No, no tengo hijos." A partir de ese momento, su vida se transforma en un tormento de maniobras y ocultamientos: ante cada cita con Vicky , Gabriel "limpia" la casa de juguetes, ropa, fotos y cualquier otro rastro infantil, escondiendo todo bajo llave. Cuando Vicky se va todo vuelve a su lugar y la casa queda lista para recibir a Sofía.

SINOPSIS “ME CASÉ CON UN BOLUDO”

Fabián Brando y Florencia Córmik son actores. Él es el más famoso del país y ella, una completa desconocida. Una atractiva propuesta cinematográfica cruzará los destinos de ambos: Brando aceptará la sugerencia de su representante Groisman y se pondrá al frente de la película, junto a “la novata”.

Durante el rodaje del film -cuyo director es la pareja de Flor, José Leika- los protagonistas inician un tórrido romance que rápidamente termina en casamiento.

Al volver de la luna de miel, Florencia se da cuenta de que se enamoró de un perfecto idiota, al que confundió con el personaje de la ficción. Fabián es egocéntrico, totalmente autorreferencial, arrogante y vanidoso.

Decepcionada de su elección y agobiada por la situación, la joven actriz no encontrará consuelo ni siquiera en su hermana Cecilia, una mujer bastante crítica y hostil. Así, Florencia solo podrá hacer catarsis con sus amigos más íntimos, a quienes confesará angustiada: “Me casé con un boludo”.

Fabián se hará eco de tremenda declaración. Con la autoestima destrozada (y el corazón hecho añicos) el gran actor argentino ideará un plan para recuperar a esa mujer que lo enamoró en el set de filmación de “Tres días, tres meses”. El guionista de la película será su gran aliado: el hombre en cuestión escribirá una seguidilla de escenas para que Brando interprete, en la vida real, a aquel personaje que supo cautivar a Florencia.

Listo para su mejor papel, Fabián saldrá así a reconquistar al gran amor de su vida. ¿Lo conseguirá?.