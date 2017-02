Satisfacción en el Comité Provincial de la UCR por la restitución de Casalboni

La presidenta del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, Elina Nicoloff junto a dirigentes de este partido expresan beneplácito por el fallo de la Justicia chaqueña que restituye al intendente de Quitilipi, Sergio Casalboni. Aseveran que “fue un golpe institucional para obtener lo que no lograron en las urnas.

La presidenta del Comité Provincial de la UCR, Elina Nicoloff; diputados provinciales, representados por el presidente del bloque, Carim Peche, intendentes y concejales, dieron a conocer un comunicado fijando posición respecto del fallo dado a conocer por la Sala Segunda de la Cámara Contencioso Administrativa sobre la destitución del intendente de Quitilipi, Sergio Casalboni.

“Queremos expresar nuestro beneplácito por este fallo dado conocer por la justicia provincial que resuelve restituir al intendente de Quitilipi, Sergio Casalboni en sus funciones entendiendo que contribuirá al restablecimiento del orden institucional y la pacificación social, pilares esenciales de una sociedad democrática y valores innegociables de hombres y mujeres de buena voluntad”, expresaron en el comunicado.

Luego señalaron que “no tenemos ninguna duda de que todo este accionar contra el intendente Casalboni nada tiene que ver con custodiar los intereses de los quitilipenses como se intentó fundamentar, sino que se trató de una gesta destituyente que pretende, por la fuerza, y retrotrayéndonos a los peores años de nuestra historia, desconocer la voluntad popular expresada en las urnas”.

Asimismo dijeron que “no ha hay ninguna denuncia contra el intendente presentada ante la justicia penal, nunca se le notificó por escrito cuales son los supuestos delitos que se le imputan, no se le permite hacer su descargo, sin embargo no dudan en votar la destitución, seguidamente labran un acta sin el instrumento legal respaldatorio que es una ordenanza o una resolución y le tiran ese acta por debajo de la puerta avisándole que estaba destituido, y como si todas estas irregularidades no fuesen suficientes, utilizan los medios para anunciar que convocarán a elecciones siendo que esa determinación debe darse también por instrumento legal correspondiente y ser presentado ante la justicia electoral”.

“No vamos a dejar pasar por alto la responsabilidad que le cabe al gobierno provincial como autoridad máxima de la provincia y responsable de garantizar la institucionalidad, la gobernabilidad y la paz social, y como autoridad máxima del partido político al que pertenecen los concejales destituyentes; la inacción de las autoridades permitió que los avasallamientos continuaran y el conflicto se dilatara con las consecuencias que son de público conocimiento”, plantearon los dirigentes radicales.

“Un párrafo aparte merecen los concejales radicales de Somos Parte que se sumaron a este golpe institucional, si existían diferencias o cuestionamientos hacia el intendente deberían haber recurrido a los canales institucionales, han pisoteado y embarrado las banderas de un partido con 125 años de historia en defensa de la democracia y los derechos humanos, han mancillado la memoria de dirigentes como Hipólito Yrigoyen, Arturo Illia o Raúl Alfonsín, padre de la democracia argentina, le han dado la espalda al pueblo radical”, afirmaron.

“Finalmente queremos dejar bien claro que, así como nos hemos puesto al frente impidiendo este golpe institucional en Quitilipi, estaremos presentes en cada uno de los pueblos en que se intenten maniobras de esta naturaleza, nos pondremos al frente de la defensa de las instituciones de la democracia, en honor a la historia y principios de nuestro centenario partido”, subrayaron.