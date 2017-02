Rozas resalta transparencia en el expediente judicial del Correo Argentino

El presidente del interbloque de Cambiemos en el Senado Nacional, Ángel Rozas, destacó la decisión del Presidente Mauricio Macri de volver a fojas cero lo actuado por el Ministerio de Comunicación en el expediente judicial del Correo Argentino.

Desde Nueva York, donde se encuentra participando de una sesión de la Unión Parlamentaria Mundial, expresó que su voto de confianza en la buena fe del Gobierno se confirma con esta medida que muestra que “el gobierno está haciendo todo cuanto de él depende para que esta cuestión quede absolutamente aclarada y para encontrar una solución definitiva en el ámbito de la justicia”.

También manifestó que “queda claro que nunca estuvo comprometida la transparencia ni la legalidad del proceso, y en consecuencia no cabía hablar de un acto de corrupción como pretendieron algunos”.

Rozas destacó además que "la solicitud de intervención de otros estamentos del Estado como la Oficina Anticorrupción, la SIGEN, o la AGN -que incluso está en manos de la oposición- muestra la voluntad y firme convicción en la búsqueda de transparencia en el manejo de la información y la convicción de que se está trabajando en defensa de los intereses del Estado poniendo fin a un conflicto de más de una década que atravesó todo el gobierno kirchnerista durante la cual el Estado no sólo no percibió un solo peso, sino que no hizo nada para impedir que se siguiera devaluando el monto de la deuda, hechos que olvidan los que hoy quieren sacar réditos políticos con sus criticas infundadas".