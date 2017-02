FIUD asegura: " Hay leyes que benefician a docentes que el Estado está incumpliendo"

El Frente Independiente de Unidad Docente participó de la primera reunión de negociación salarial docente, realizada en la Casa de Gobierno.

Pedro López, secretario general de FIUD, indicó que “esta es la primera reunión, sabemos que las negociaciones salariales implican varias reuniones históricamente y esta no es la excepción, precisamente pasó a un cuarto intermedio para el 24 de febrero”.

El referente de FIUD detalló que “cada gremio hizo su planteo, cada uno con planteos distintos, pero todos atendiendo a una mejora salarial. Desde FIUD planteamos si vamos a pensar en el incremento del básico así como de incorporar otro rubro, es importante cumplir con los que están porque podemos crear otros nuevos y después no se cumplen”.

López dijo que existen rubros que jamás han pagado, entre las que mencionó “una asignación creada el año pasado por decreto para los supervisores y que jamás se la pagó. Esto da la posibilidad de que se hagan presentaciones judiciales y se reclame”.

Señaló también “pedimos que se paguen los 200 puntos, por título y los 500 puntos de los 700 restantes que han cobrado, los jubilados. En ese sentido, todas las bonificaciones que se crearon el año pasado fueron para todos, tanto activos como pasivos”. Además comentó que “planteamos que paguen la bonificación por zona que marca la ley, que todavía está bajo, se cumplió con un 40 por ciento. Y el nomenclador que también es ley y no se terminó de cumplir”.

En tal sentido, remarcó: “ Vemos que hay leyes que pueden mejorar la situación del docente pero que el Estado está incumpliendo, desde FIUD planteamos que se cumpla porque se crean falsas expectativas, engañan a la gente y fomentan la cultura del incumplimiento”.

Consultado acerca de si a esta altura peligra el inicio de las clases, López señaló: “Desde nuestro sector todavía no hay peligro respecto al no inicio de clases. La medida de acción directa es la última herramienta cuando hay incumplimiento de la falta de diálogo, pero mientras estemos negociando no lo vamos a hacer”, explicó.

Además dejó en claro que “la negociación viene atada a la falta de paritarias nacionales y con la falta de claridad de lo que debe hacer el Estado con los aportes que lo obliga la Ley de Financiamiento Educativo y que parece desoír Nación”. A partir de esto, consideró que “habilitaría a cualquier ciudadano y gremio a hacer una presentación judicial, porque se incumple con algo que está en la Constitución, en la reforma del 94, que son los intereses difusos”.