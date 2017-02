Destitución de Casalboni en Quitilipi: Concejales e intendentes radicales dicen que hay vicios en el proceso

Intendentes de la UCR del Chaco y el Foro Provincial de Concejales de la UCR, afirmaron en conjunto su preocupación “por los numerosos vicios que existen en el proceso realizado a Casalboni, y una falta de respeto a la institucionalidad”.

En un comunicado conjunto, intendentes y el Foro de Concejales de la UCR Chaco expresaron tener “una preocupación institucional sobre el proceso llevado adelante hacia el intendente de Quitilipi, Casalboni, donde se observan numerosos errores de forma, y una intencionalidad política de separarlo del cargo, sin los elementos jurídicos correspondientes”.

Entre algunos de las irregularidades detectadas, expresan que “por un lado, no existe una notificación formal y fehaciente de los cargos contra Casalboni, no hay documento que verse sobre las acusaciones realizadas. Además, se viola el derecho de defensa porque el acusado no conoce los hechos o actos que la Comisión entiende como acusación”.

“Por otro lado, se observa un uso mal intencionado de una Resolución de la Fiscalía de Investigación Administrativa (FIA), que fue tomado y tergisversado para armar un escenario político impulsado por el Concejo”.

“Casalboni no está imputado de ningún delito en ninguna fiscalía de la provincia del Chaco. No está procesado por ningún delito en la provincia. Y esas son las causales previstas por la Ley Orgánica de Municipios para su destitución”.

“Estos son algunos de los innumerables vicios de forma que violentan el derecho de defensa del Intendente, teniendo como impulsor al concejal Barnes, que generó acciones de decisión por sobre sus pares en base a sus ambiciones políticas personales”.

El comunicado finaliza diciendo que “somos respetuosos y defensores de la institucionalidad y del debido proceso, algo que aquí ha faltado, y que velamos por su protección. Como intendentes y concejales, electos por la voluntad popular, pedimos no dejar pasar esta situación, y defender la República ante intentos de atropellos vacíos de contenido legal”.