Peche pretende que se recupere el orden institucional en Quitilipi

El presidente del interbloque de diputados provinciales de Cambiemos y dirigente de UCR Convergencia Social, Carim Peche, se mostró preocupado “por la situación que vive la comunidad de Quitilipi y toda la provincia a raíz de los sucesos de público conocimiento como consecuencia de la destitución del intendente Sergio Casalboni”.

Peche hizo hincapié en la necesidad de recuperar la paz social y el orden institucional. “Lamento profundamente que se haya llegado a esta situación que, considero, es un acto de extrema irresponsabilidad cívica de quienes votaron la destitución, si hay cuestionamientos hacia el intendente deberían haber presentado las denuncias penales correspondientes y dejar actuar a la justicia, no se puede destituir por conjeturas, no hay denuncias formales y mucho menos resoluciones judicales que respalden la decisión adoptada por esos 8 concejales, lo que han hecho no es otra cosa que un golpe institucional que afecta gravemente la paz social de los quitilipenses y de todos los chaqueños”, afirmó el legislador de Cambiemos.

Consultado sobre los ediles que votaron la destitución de Casalboni, Peche fue contundente. “De los 4 concejales radicales, solamente el concejal de Convergencia Social votó contra la destitución, los 3 restantes del movimiento UCR Somos Parte votaron a favor junto a los 5 concejales del kirchnerismo, me duele y sorprende que concejales que dicen representar los ideales y principios de la UCR, por más diferencias que existan, no apelen a la instituciones de la democracia y estén a favor de lo que a mi entender, constituye un golpe a la institucionalidad no solo de Quitilipi sino de toda la provincia y el país”.

“Entiendo y comparto que pueda haber cuestionamientos, y está muy bien que así sea, es ese el pilar fundamental del sistema democrático, tener la libertad de denunciar lo que se considera que no está bien, pero para eso está la justicia, y por ella se deben canalizar las denuncias para que sean investigadas, se deben transitar los caminos de la institucionalidad, destituir ‘por las dudas’ no es cosa que hagan dirigentes de buena cepa, somos el partido que a lo largo de la historia ha luchado por la democracia, por garantizar el funcionamiento de las instituciones, por la independencia de los poderes del Estado y por la paz social, llevamos el legado de Hipólito Yrigoyen, Arturo Illia y Raúl Alfonsín, y formamos parte de un gobierno elegido por los argentinos precisamente para recuperar todos esos principios vapuleados durante el kirchnerismo llevando adelante la difícil tarea de unir a los argentinos, y este tipo de conductas van en sentido absolutamente contrario”, expresó Peche.