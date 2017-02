SITECH Sudeste pedirá se complete el Nomenclador Docente

A poco de iniciarse la ronda de negociaciones en torno al salario docente, convocada por el Gobierno chaqueño y de la que participarán los sindicatos de la educación, Gustavo Gross, secretario general de SITECH Sudeste, se refirió a las expectativas para mejorar los ingresos de los trabajadores del sector para este año.Gross reivindicó la intervención del Estado Nacional en el mantenimiento financiero del sistema de la educación. “Por ley nacional junto con las jurisdicciones nacionales tienen la responsabilidad de conducir el sistema educativo así como en todos los planos, así como se pergueñan estructuras curriculares, se pergueñan contenidos comunes pretendemos que el financiamiento y el sueldo docente tenga un tratamiento común y por otra parte parecía desconocer una conquista que está conseguida porque es el ámbito donde no solo conseguimos lo salarial porque en ese ámbito se venían discutiendo temas de capacitación de apoyatura de equipamiento y otras cuestiones que están ligadas al quehacer educativo y que hace a las condiciones de trabajo”, resaltó el referente de SITECH Sudeste.

Frente a la posición del Gobierno Nacional respecto a la inflación, que estima rondaría el 17 por ciento durante este año, Gross apuntó que “son datos que se van a tener que verificar” y en relación a esto, dijo que “estamos convocados a una reunión para el 15 de febrero con el ministro Farías y ya ha tenido reuniones a nivel nacional como el ministro de Economía”, por lo que señaló que “a partir de esta reunión tendríamos más elementos para ir refinando las propuestas, en principio partimos que todo incremento debe cubrir el costo inflacionario y algunos puntos más para el recupero de lo que se perdió”.

RECLAMOS DOCENTES

Gross afirmó: “compartimos la visión que tienen las organizaciones nacionales en el sentido ya que aquí aparece un lavado de mano en el sentido figurado respecto a la actitud del Estado Nacional, el de no comprometerse en la discusión salarial con el tecnisismo legal de que los docentes dependen de la provincia más allá que consideramos que existe la obligación por parte del Estado, en el nivel nacional como en el de las jurisdicciones, de atender el sistema educativo.

PISO SALARIAL

En relación al punto de partida que propondrán para las negociaciones salariales Gross expresó: “Tanto como piso no me atrevería a exponerlo como piso salarial pero acá uno tiene el deterioro por la inflación que hay que cubrirlo y por otro lado vamos a pedir que se termine de aplicar el Nomenclador Básico docente, en el caso de los docentes para dar un ejemplo simple todavía se les debe más de 300 pesos al básico y todavía falta que se les reconozca. Estamos con los sueldos más altos, el sistema ha tenido un cierto alivio en recuperar lo que se le descontaba por ganancias y pretendemos que el Gobierno provincial les dé un cierto alivio a ciertos grados del escalafón reconociendo lo que se les debe, eso por un lado y por otro lado que se mantengan las discusiones abiertas y que no se zanjen en una sola”, reafirmó el dirigente de SITECH Sudeste.