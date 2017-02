Legisladores provinciales de Cambiemos repudian ataque contra el Concejo de Sáenz Peña

Legisladores provinciales del interbloque de Cambiemos rechazan y repudian “los ataques vandálicos contra las instalaciones del Concejo Deliberante de Presidencia Roque Sáenz Peña. Invitan a los legisladores a recapacitar y sentarse a una mesa de diálogo. Diputados provinciales del interbloque Cambiemos expresaron su rechazo y enérgico repudio a “los ataques vandálicos perpetrados contra las instalaciones del Concejo Deliberante de Presidencia Roque Sáenz Peña”. Al respecto dieron a conocer un comunicado que expresa lo siguiente: “Rechazamos y repudiamos el ataque perpetrado por un grupo de violentos e intolerantes contra las instalaciones del Concejo Deliberante de Presidencia Roque Sáenz Peña y nos solidarizamos tanto con los concejales como con las autoridades municipales y con toda la sociedad saenzpeñense a la que también afecta estas actitudes que atentan contra la paz social”, reza el texto de los legisladores de Cambiemos. Poco después señala: “Lamentamos profundamente que luego de tantos años de lucha, sufrimiento y sangre derramada para conseguir esta democracia próxima a cumplir 34 años ininterrumpidos, haya todavía personajes que no han entendido nada y apuesten a la violencia para expresar sus diferencias. Hace poco más de un año 13 millones de argentinos eligieron dejar atrás una década de autoritarismo, intolerancia y atropello”. “En definitiva, estas acciones no hacen más que demostrar la debilidad de un modelo totalmente acabado, actos propios de personas que eligen vivir en ese pasado de odios, divisiones y resentimientos tal vez porque no tienen la capacidad de poder expresar de otra manera sus disidencias”, considera el documento. “Deseamos que nunca más se repitan hechos de esta naturaleza”, dice el interbloque de legisladores provinciales de Cambiemos, a la paro que invita “a los responsables a recapacitar, a tener el coraje de sentarse en una mesa de diálogo y no esconderse detrás de una piedra anónima y cobarde”. “Argentina cambió. Muchos, una inmensa mayoría, estamos felices de que así sea. Otros, una ínfima minoría, aún no han comprendido que son otros tiempos y el país requiere de mujeres y hombres valientes desde otro lugar, desde lo que puedan ofrecer como miembros de una sociedad en beneficio de las generaciones futuras”, expresó.