Yoshiharo gira con Atardece

Luego del concierto y registro en vivo en el teatro Vera de los temas que componen "Atardece", el correntino Yoshiharo Kuroki se presentará en diversos escenarios. De esta manera, y en formato solista, visitará Asunción, Formosa y Resistencia.

El recorrido de esta gira, que tiene como objetivo difundir los temas incluidos en su primer disco, grabado y registrado en vivo en noviembre de 2016, en una gran apuesta autogestiva, arranca el sábado 18 de febrero en Asunción, en Kamastro Bar, el domingo 19 de febrero en Trambólico Bar, Formosa y el 21 de abril en Nanas Suena Bien, Resistencia.

La cita el sábado 18 será en Kamastro, bar de Asunción, España y Senador Long. El domingo 19, desde las 23 hs. y con derecho de espectáculo a $50, se presentará en Trambólico, España 879, Formosa. En abril, la cita será el viernes 21, en Nanas Suena Bien, Resistencia.

Yoshi

El correntino Yoshitharo Kuroki es compositor y cantautor. De pequeño toma clases de guitarra, empezando a componer sus primeros temas desde los 12 años, como un ejercicio de expresión primero, y luego, al pasar los años, como contenidos para volcar al formato de la canción. “Mis canciones me llevan a cantar, pero no me considero un cantante” afirma.

Con letras simples, explorando primero el amor y luego otros universos ligados a coordenadas dadas por sucesos personales o una visión desde este lugar del mundo, Yoshi encuentra en 2004 compañeros de ruta en la música, con los que integra Tribu, banda en la que pudo volcar sus letras y que tuvo diez años de vida, llegando a cosechar un público propio, una identidad fuertemente local y un sonido original, perfilándose como una de las bandas de la nueva ola de músicos de Corrientes.

En 2010 comienza a desarrollar más su perfil de cantautor, abocándose a tocar solo con guitarra, participando del ciclo ideado por Seba Ibarra, Ruta Nacional Canción, como anfitrión local de otros cantautores que circularon por el ciclo, siendo este una plataforma donde pudo hacerse conocer por sus temas originales y un particular y personal estilo de abordar las canciones.

En 2016, con temas de su autoría, presenta en vivo "Atardece". Los mismos fueron arreglados por el pianista Facundo Miranda, y presentados en vivo junto a una gran banda-orquesta compuesta por excepcionales y jóvenes músicos de la región. El concierto fue llevado a cabo en el marco del ciclo Nuevos Sonidos del Guarán y registrado y grabado en vivo para su lanzamiento como primer material de Kuroki, actualmente en edición.