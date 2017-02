Polini pide investiguen el derrumbe del SUM de la Escuela 962, de Du Graty

El intendente de Coronel Du Graty, Juan Carlos Polini, se refirió al derrumbe del Salón de Usos Múltiples de la Escuela 962 “María Collard”. Al respecto, dijo que “no se produjo como consecuencia del temporal”, a la par que remarcó: “La obra costó más de 6 millones de pesos y la inauguró Capitanich pocos días antes de las elecciones de 2015”.

Consultado acerca de este tema, Polini señaló que “en el pueblo no hubo ningún tornado ni vientos fuertes, a las 3 y media de la madrugada escuchamos un derrumbe y era este SUM inaugurado por el ex gobernador Jorge Capitanich en 2015 antes de elecciones, se desplomó como una castillo de naipes, por lo tanto vamos a pedir que se investigue que empresa es la responsable, quien certificó la obra y quien la pagó, esto no puede quedar así, gracias a Dios no paso a mayores por el horario ya que de día funciona la escuela de verano, hubiese sido una desgracia” .

Polini recordó que la obra fue inaugurada por Capitanich el 20 de octubre de 2015, cinco días antes de las elecciones “Dijo en el acto inaugural que la obra fue financiada con aportes genuinos del Plan de Obras que superaron los 6 millones de pesos, yo soy farmacéutico no ingeniero, pero es evidente que el derrumbe tiene que ver con la calidad de la obra, esto debe ser auditado por técnicos para que certifiquen el origen del derrumbe, en realidad con estos antecedentes habría que auditar todas las obras realizadas durante la gestión Capitanich para evitar tragedias, ya vimos lo que pasó con el estadio Uncaus Arena de Sáenz Peña, el hospital Pediátrico de Resistencia que terminó siendo el hospital “Durlock”, la escuela de “cartón” de General Vedia y vaya a saber que más”.