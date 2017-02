UPCP y trabajadores del Perrando afirman: “Nosotros SI tenemos puesta la camiseta de Salud”

En una jornada de intenso trabajo, integrantes de la Comisión Directiva de la UPCP, conjuntamente con los trabajadores del Hospital Julio C. Perrando, realizaron un operativo de limpieza y desmalezamiento con el objetivo de “demostrar a los funcionarios que no somos nosotros los que no tenemos puesta la camiseta, al contrario todos los días ponemos nuestra total predisposición para mantener el hospital sin ningún tipo de apoyo”.

En este sentido, cabe mencionar que en el predio del nosocomio realizaron corte de pasto, descacharrado, recolección de residuos, pintura de canteros y poda de árboles.

“La situación que viven los trabajadores del Perrando es tan critica que para realizar la actividad de hoy, desde el sindicato tuvimos que abastecerlos de escobas, rastrillos, cortadoras de pasto, bolsas de residuos, siguen negando el desmantelamiento del Hospital pero los trabajadores no tienen ni los mas mínimos insumos para poder trabajar”, expresaron desde la entidad sindical.

“Lamentablemente solo a los trabajadores nos interesa la salud del pueblo porque los funcionarios hablan mucho pero hacen poco, se llenan la boca hablando de metas, objetivos y proyectos pero nunca nada concreto”, señalaron en el gremio estatal.

“Resulta hasta cómico que culpen a los trabajadores de la situación, porque son ellos quienes deben cuidarnos, y darnos todo lo que necesitamos para atender al pueblo que lo eligió”, apuntaron. A lo que seguidamente remarcaron: “Hoy decimos basta de culpar a los trabajadores por la falta de acción política y el desinterés de los funcionarios”.