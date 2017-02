Farías pide que Nación responsabilice de la cuestión salarial docente

El ministro de Educación, Daniel Farías, junto a sus pares del NEA y NOA, pidió que se altere el orden del día de la 78ª Asamblea del Consejo Federal, que se inició este miércoles en Mendoza, en virtud de la situación generada por la decisión del Gobierno Nacional de no convocar a paritarias docentes. “La Nación no se puede desentender de la educación, como planteó nuestro gobernador Domingo Peppo, en la reunión de gobernadores en Buenos Aires", dijo el funcionario chaqueño.

Farías al hacer uso de la palabra, señaló que "independientemente de que Nación convoque o no a las paritarias nacionales, no puede desresponsabilizarse de la educación; es necesario que el Gobierno Nacional se ocupe del tema salarial y la no pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación".

El ministro Farías pidió expresamente que “se aumente el Fondo de Incentivo Docente, como así también que se cumpla con el Fondo Compensador Salarial que perciben las provincias que no llegan al monto del básico docente, no siendo éste el caso de Chaco, que sí lo supera; y el Fondo de Garantía Mínima para alcanzar el sueldo mínimo vital y móvil".

“El Gobierno Nacional se desentiende del salario mínimo vital y móvil, dicen que supera el 20 por ciento, pero no dicen cómo se va a cubrir, porque el docente que recién ingresa no llega al monto del sueldo mínimo vital y móvil en todas las provincias; para ello, había un Fondo de Garantía Mínima que la Nación enviaba todos los años y que ahora está en una nebulosa”, sostuvo Farías.

"SI SE ANTEPONE LO ECONÓMICO A LO PEDAGÓGICO, NO PODEMOS HABLAR DE CALIDAD EDUCATIVA"

En el marco del encuentro de ministros de Educación de todas las jurisdicciones del país, Farías expuso su preocupación por el anunciado proyecto de desmantelamiento de la cartera educativa nacional. Ante ello, dijo: “No queremos el cierre de las direcciones de Niveles porque eso es un retroceso de por lo menos 20 años; creemos que se ha hecho un gran trabajo desde el punto de vista pedagógico, cuestión que nosotros defendemos. Si se antepone lo económico o financiero a la situación pedagógica, no podemos hablar de calidad educativa. Las direcciones de Niveles cumplen un rol específico, zapatero a su zapato; por ejemplo, una maestra jardinera tiene que ocuparse del Nivel Inicial, no puede haber otra persona en su reemplazo”.

Farías explicó que “tiene que haber una microestructura que nos deje avanzar, la misma que permitió progresos en políticas públicas en los últimos doce años, como el Programa de PIIE (Programa de Integración, Inclusión Educativa), la Jornada Extendida, los Centros de Actividades Infantiles (CAI), Centros de Actividades Juveniles (CAJ), los diseños curriculares del Nivel Primario, que casi todas las jurisdicciones del país tienen; todas son políticas nacidas de las direcciones de Niveles”.

“Si quitan las direcciones de Niveles de Nación, las políticas se fragmentarían; es decir que en el Chaco se va enseñar una cosa, en Corrientes se enseñaría otra, y así sucesivamente; vamos a volver a los tiempos en donde el sistema educativo se conformaba de subsistemas, y eso era caótico”, advirtió.

AGENDA

Este miércoles a la mañana, el ministro de Educación del Chaco, junto a los titulares de las carteras educativas de todas las provincias, fue recibido por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; además, realizaron una visita al Memorial de la Bandera de los Andes en el marco de los 200 años de la gesta del Cruce de los Andes. Al mediodía se realizó la apertura de la sesión del Consejo Federal, encabezada por el ministro de Educación de Nación, Esteban Bullrich, en el Hotel Intercontinental Mendoza.

Entre los temas tratados durante este miércoles, y que tendrán continuidad hoy jueves, se destacan el proyecto de resolución sobre el programa “La Escuela sale de la Escuela”, el tratamiento sobre el estado de situación de los postítulos docentes y los “Instrumentos de autoevaluación institucional”.

Este jueves, la sesión será por la mañana y posteriormente los funcionarios se trasladarán al Espacio Cultural Julio Le Parc, donde se inaugurará “Infinito por descubrir”, un nuevo espacio de capacitación cuyo objetivo es lograr un aprendizaje adaptativo, que permitirá potenciar las habilidades de los chicos y chicas, para estudiar y aprender lo que desean.