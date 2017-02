Salarios docentes: Farías convocará a los gremios para la segunda quincena de febrero

En el Consejo Federal de Educación, el funcionario chaqueño anunció que instará a que el Gobierno Nacional "asuma la responsabilidad que le corresponde en lo que respecta a la cuestión salarial".

“La idea es sentarnos a conversar para escuchar las pretensiones de los sindicatos docentes y evaluar las posibilidades económicas financieras de la Provincia”, dijo el ministro de Educación de Chaco, Daniel Farías.

El titular de la cartera educativa provincial también dio a conocer que luego de su participación en el Consejo Federal de Educación -que se realizará esta semana-, convocará a los gremios para abrir la discusión salarial. Esta primera reunión de negociación se realizará luego de la segunda semana de febrero.

El funcionario destacó que con el incremento del 46,67 por ciento logrado de pauta salarial para los trabajadores de la educación. “Chaco fue una de las pocas provincias del país que inclusive le ganó al 42 por ciento de inflación”, afirmó Farías.

"Hay que recordar que el incremento fue otorgado al sueldo básico y además se dio una bonificación por título, por lo que fueron beneficiados tanto los docentes activos como pasivos", señaló Farías. Además, remarcó en que también se incrementó el Fondo de Incentivo Docente.

Farías aseguró que, con la pauta salarial docente lograda en 2016, Chaco se posicionó en el cuarto lugar con mejor salario básico del país, solamente por debajo de las provincias que tienen regalías petroleras: La Pampa, Chubut y Santa Cruz.

El jefe de la cartera educativa señaló que “independientemente de que la Nación convoque o no a las paritarias nacionales, no puede desresponsabilizarse de la Educación, por lo que en la próxima reunión del Consejo Federal vamos a plantear la necesidad de que el Gobierno Nacional se ocupe también del tema salarial y la no pérdida del poder adquisitivo de los Trabajadores de la Educación".

"Nosotros como Provincia vamos a cumplir con la Ley 3.529, Estatuto del Docente”, dijo, recordando que este plantea la obligación del Estado de llamar a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo Docente. Además, indicó que la Ley Nacional de Financiamiento Educativo N° 26.075 plantea que el Gobierno Nacional debe garantizar el espacio para la discusión salarial con los sindicatos, así como otros aspectos relacionados con el sistema educativo; y también la Ley Nacional de Educación N° 26.206 establece que el Estado es el único responsable indelegable de garantizar educación. “Nosotros como Provincia vamos a cumplir con la ley y vamos a mantener un diálogo abierto y permanente con los sindicatos para intentar entre todos lograr un año normal con los chicos en las aulas, que es ahí donde deben estar los alumnos”, concluyó.