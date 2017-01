El viernes 3 se reanudará la Causa Caballero II

Este viernes 3 de febrero, desde las 9 horas, en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia, (Irigoyen 33) retomará actividad la Causa Caballero II, cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico militar en la ex Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco. Esta causa lleva ya 7 meses en curso, desde el inicio de los debates el 16 de junio. Se juzga a 12 represores por torturas, desapariciones forzadas y un caso de violación (tomado como crimen de lesa humanidad). Los crímenes se consideran agravados por la condición de detenido político de las víctimas (militantes de Ligas Agrarias, de PRT y de la Juventud Universitaria Peronista).

La última audiencia tuvo lugar el 23 de diciembre, en la cual los ex detenidos políticos Roberto Grecca y Víctor Giménez relataron los ultrajes sufridos por ellos y por terceros a manos de varios de los policías y militares imputados en la causa. Luego del viernes los debates proseguirán los días 9,10, 16, 23 y 24 de febrero.

Los imputados son Gabino Manader, sub oficial mayor de la Policía del Chaco; José Francisco Rodríguez Valiente, comisario general de la Policía del Chaco; José Marín, sargento de la Policía del Chaco; Ramón Esteban Meza, comisario general de la Policía del Chaco; Luis Alberto Patetta, teniente primero del Ejército Argentino; Enzo Breard, cabo primero de la Policía del Chaco; Albino Luis Borda, suboficial principal de la Policía del Chaco; Jorge Ibarra, suboficial principal de la Policía del Chaco; Miguel Pelozo y José Tadeo Luis Bettolli, teniente coronel del Ejército Argentino. Además fueron sumados al juicio el ex comisario Antonio Musa Azar Curi, ex jefe de Inteligencia de la Policía de Santiago del Estero y el ex comisario Miguel Garbi, mano derecha de Azar, como imputados en el expediente sobre el secuestro y torturas a una joven detenida política en el ex centro clandestino de la Brigada de Investigaciones.

El tribunal, está integrado por los jueces Eduardo Belforte (presidente, de Formosa), y Mario Alurralde (de Reconquista); Juan Manuel Iglesias y Delfina Denogens, (de Resistencia). La acusación la lleva adelante la Fiscalía Federal, representada por los doctores Carlos Amad, Diego Vigay y Patricio Sabadini, y las querellas, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el doctor Mario Bosch hasta su deceso y posterior remplazo por parte del abogado Manuel Brest Enjuanes, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Corrientes, y representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco, el doctor Paulo Pereyra y la doctora Silvina Canteros. Juan Manuel Costilla, ejerce la defensa oficial de la totalidad de imputados a excepción de Miguel Pelozo, defendido por el doctor Néstor Cáceres. A Musa Azar y Garbi los representa el doctor Matías Elías Azar, hijo del primero.