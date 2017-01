Consulta Ciudadana sobre la basura: Desde el NEA, afirman que está lleno de puntos oscuros

El presidente del Nuevo Espacio Abierto Resistencia, Dino Ortiz Melgrati afirma que el proyecto del Centro de Residuos está lleno de puntos oscuros. Dice que se notaba que Capitanich no disponía de suficiente información sobre su propia iniciativa.

El presidente del NEA – UCR Resistencia, Dino Ortiz Melgrati, consultado por medios de prensa sobre la Consulta Ciudadana, realizada por el Municipio de Resistencia, para exponer el proyecto del Centro de Disposición Final de Residuos expresó al respecto que “para el NEA-UCR, dicho proyecto está lleno de puntos oscuros y que no ha quedado claro que quiere hacer Capitanich con toda la basura en la ciudad”.

“Estuve presente para escuchar a nuestras autoridades municipales sobre el proyecto del futuro centro de disposición de residuos sólidos o más en castellano raso el futuro vertedero municipal y sino en chaqueño puro el nuevo basural, y la verdad, la exposición dada por el intendente Jorge Capitanich fue una mezcla de datos neutros y powerpoint ilustrativos. Palabras más palabras menos solo fue una simple puesta en escena de las que nos tiene acostumbrado dicho funcionario”, indicó el dirigente del NEA.

“Repasando algunos temas y apuntes de la jornada consultiva podemos destacar los siguientes desvaríos de nuestros funcionarios municipales. En primer lugar, respecto al costo y financiamiento del proyecto, Capitanich no dio ni un solo número, no supo o quiso decirnos cuánto nos va a salir a los resistencianos este centro de disposición. No existió respuesta alguna de valores estimados o cálculos previos o tan siquiera de donde saldrían los fondos para su financiamiento, solo tuvimos una de las clásicas disertaciones catedráticas del Contador Capitanich sobre flujos y stock pero sin respuesta al interrogante del costo de este nuevo basural”.



“También nos preocupa el estudio de impacto ambiental. Si confiamos en la palabra de Capitanich, deberíamos quedarnos tranquilos, porque según sus dichos el mismo existe, sin embargo no fue mostrado, difundido, ni tenemos copia del mismo. No exponer ni dar referencias concretas sobre algún estudio hecho por alguna Universidad, Institución Ambiental u ONG dedicada al tema es una actitud poco seria de nuestros funcionarios municipales. En resumen dicen que hay un estudio pero concluimos que eso es solo en el imaginario de ellos”, acotó Ortiz.

SEPARACIÓN Y TRANSFERENCIA

En referencia a los “puntos de separación y transferencia”, el presidente del NEA-UCR Resistencia resaltó que “no quisieron contarnos muchos, pero se notaba que Capitanich no disponía de suficiente información sobre su propio proyecto. Lo cierto, es que tendremos tres mini basurales permanentes dentro del macrocentro de Resistencia, ya que los camiones recolectores llevarán su carga a estos puntos de separación y transferencia para que allí, al mejor estilo de las clásicas chacaritas que tanto nos costó erradicar del microcentro, separen la basura y se envié al nuevo basural. En definitiva, el proyecto de Capitanich multiplica en 4 los futuros puntos de contaminación y los vecinos de la zona sur, los de la avenida Las Heras y los aledaños a la Terminal de Ómnibus estarán más que felices con esta posibilidad de tener varios basurales a cielo abierto, ratas, cucarachas y todo tipo de alimañas como nuevos vecinos y parte del paisaje de sus barrios”.



“Otro tema que es de los más preocupantes es el referido a los ocupantes originarios del lugar, entre 12 y 15 familias, que hoy están con legitimación y documentos que los avalan en los terrenos de la chacra 235. Nadie los censo, nadie les consulto, nadie los tuvo en cuenta. ¿Qué harán con ellos? En la realidad del intendente Capitanich no existen, ni los registra, ni les supo dar respuesta a su simple pregunta de: ¿qué iban hacer con sus terrenos, sus cosas, sus animales, con sus vidas de décadas en ese lugar?”.

“Fue fatal y fulminante la mirada que el Intendente Capitanich arrojó sobre su Secretario de Planificación Agostini al no tener respuestas, quedo demostrado que el Gabinete de Capitanich es improvisado y con escasa o nula capacidad para este tipo de consultas”.

“También nos preocupa las supuestas autorizaciones y dictámenes positivos de la ANAC y APA porque nos dijeron que están, pero nuevamente cuando le pedimos una copia no nos entregaron. Estamos a puertas de una estafa ambiental, social y moral a la ciudadanía de Resistencia”.



“En esta consulta ciudadana existieron innumerables irregularidades y la frutilla del postre fue la actitud del defensor del pueblo quien se retiró antes que los vecinos puedan empezar a dar sus opiniones. Llamativa forma del encargado de velar por los derechos de los ciudadanos chaqueños. Lamentable”, concluyo el dirigente político Dino Ortiz Megrati.