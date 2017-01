Sotelo acerca de la coparticipación: "La conducción política del gobernador Domingo Peppo tendrá que jugársela"

El diputado del ParlaSur por la provincia del Chaco, Julio René Sotelo, brindó en primer lugar un análisis y a su vez una opinión sobre la actualidad del Gobierno Nacional en relación a los cambios de funcionarios que surgen.

“La unificación de criterios que se da en Nación es haber cerrado filas con sectores que piensan exactamente igual que Macri, siendo una ratificación política al tridente macrista encabezado por el jefe de gabinete de la Nación, Marcos Peña, y en la cual en su momento el que era presidente del Banco Nación (Carlos Melconian) había deslizado algunas críticas sobre la conducción económica no estando de acuerdo con algunas cuestiones que estaban destinadas al gradualismo o medidas económicas que se estaban implementando”. En este sentido, remarcó que “el cambio de Alfonso Prat Gay y Carlos Melconian significa una ratificación a una economía de un cambio no gradual, sino fuerte”.

Por otra parte, el legislador hizo referencia a la coparticipación destinada al Chaco para este 2017. “La provincia del Chaco va a tener que tener mucho cuidado, la conducción política de Domingo Peppo va a tener que jugársela fuerte, porque es evidente que en la reorganización de los montos a distribuir nuestra provincia va a estar en la mira”, consideró Sotelo. A lo que seguidamente precisó que “no hay que olvidarse que nosotros somos la cuarta provincia con relación a la divisoria de los índices de coparticipación, estamos muy bien posicionados con un índice de coparticipación que no es enviado a otras provincias y que seguramente más de una va a intentar buscar algún punto más (en relación a porcentajes de coparticipación) que el Chaco”.

Además, Sotelo señaló que “evidentemente lo que se recibe en algunas provincias porcentualmente es más en relación a otras, son provincias que históricamente no estuvieron bien, no son las más fuertes industrialmente. Estamos cuartos en el índice de coparticipación, tenemos que cuidarlo, habrá que hacer números muy finitos, no dejarse extorsionar, se vienen tiempos difíciles, de negociaciones”.

Dentro de todo este contexto que involucra al Gobierno Nacional en base a su relación con las distintas provincias, Sotelo dio su perspectiva acerca de los nuevos funcionarios que entraron al gabinete nacional. “No soy muy optimista, ya que son un escenario del mismo estilo político nacional, profundizante del modelo de Mauricio Macri, poniendo más gente de confianza”.

En esa línea, el legislador del ParlaSur expresó su visión sobre el Presidente Mauricio Macri. “Es un hombre que tiene las convicciones muy fuertes en su afán de dar buena impresión a los organismos multilaterales, fundamentalmente al sector concentrado de poder y esto hizo que el Presidente fuera rechazado en muchos lugares”, apuntó.

Por último, Sotelo explicó la modalidad parlamentaria a seguir para este año. “En marzo empieza la actividad legislativa, pero el 22 de febrero tenemos reunión de Mesa Ejecutiva donde vamos a definir el cronograma de actividades para este año”.