Tránsito: Martín Bogado propone que los operativos estén conducidos por personal de Tránsito

El concejal Martín Bogado señala que observa que no se cumple con un convenio entre la Policía del Chaco y el Municipio de Resistencia, respecto a los controles realizados por la Caminera dentro del ejido comunal. Explica que ha propuesto la modificación de este acuerdo, para que el personal de Tránsito esté presente, constate y dirija los operativos.

Está mañana, el concejal de Resistencia por la Coalición Cívica ARI, Martín Bogado, se refirió a los controles y multas que realiza la Policía del Chaco dentro de Resistencia, diciendo que “el miércoles hemos recibido la contestación a un pedido de informe que realizamos en agosto del año pasado acerca de los controles, multas y secuestros realizados por la Policía Caminera de la Provincia dentro del ejido municipal y nos hemos sorprendido porque en la misma nos han manifestado que ‘…actualmente no se otorga cumplimiento a la metodología vertida en el mencionado convenio por encontrarse aún a consideración del Concejo Municipal’. Lo cual es mentira, ya que cualquier ciudadano sabe de estos operativos.”



Además, el edil aclaró: “creo que los operativos de control deben realizarse en Resistencia, pero bajo ningún motivo pueden ser llevados a cabo solo con personal policial; es una cuestión lógica de jurisdicción. Desde nuestra Concejalía hemos propuesto la modificación de este convenio, para que el personal de Transito esté presente, constate y dirija los operativos, también se encargue de labrar las actas correspondientes con la asistencia de la policía, pero de ninguna manera ceder nuestra jurisdicción ni los recursos provenientes de las actas labradas”.





Bogado recordó que “el convenio enviado por el intendente pretende ceder el 50 por ciento de los recurso genuinos, por multas y secuestros a la Policía de la Provincia y conceder a la misma las facultades para hacer controles sin la presencia de los empleados municipales que integran el cuerpo de inspectores de Tránsito, cosa totalmente ilegal sin la aprobación del Concejo de la Ciudad”.



“Jorge Capitanich no puede seguir atribuyéndose poderes que no les son propios, avasallando las facultades y deberes del Concejo Municipal, buscando rédito político. No se puede seguir auxiliando a la Provincia que él mismo dejó en llamas mientras seguimos aumentando los impuestos al ciudadano de Resistencia para mantener los servicios básicos, que además son ineficientes”, acotó el representante comunal.



El legislador por la Coalición Cívica- ARI concluyó, “solicitamos al intendente que arbitre los medios necesarios para hacer cumplir las palabras contenidas en su respuesta y abandone este doble juego que sólo es perjudicial para el vecino”.