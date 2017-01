Chaco For Ever organiza colecta solidaria para pobladores de La Emilia

El plantel de Chaco For Ever y dirigentes de la institución hacen un llamado a la solidaridad para la donación de alimentos no perecederos para los ciudadanos de La Emilia, San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Recibe desde este jueves donaciones y se extiende hasta el domingo por la mañana en el club, avenida 9 de Julio 2222, Resistencia.