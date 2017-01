Accidentes de tránsito: Desde UCR-NEA acusan a Capitanich de dar datos falsos

La inseguridad vial en Resistencia es un problema que viene acrecentándose en el último tiempo. En referencia a este tema por los medios de prensa, el presidente de la UCR-NEA Resistencia, Dino Ortiz Melgrati dijo al respecto que “del relato de Jorge Milton Capitanich no se salva ni la inseguridad vial. El intendente en este tema utiliza la misma metodología que aplicó en toda su gestión como gobernador brindando datos, números y estadísticas que nada tienen que ver con la realidad y con el agravante de que no solo son difíciles de corroborar, sino también forma parte de la mentira y el relato, actitud sistemática con la que ya nos tiene acostumbrado a todos los chaqueño. Haciendo uso de una de sus frases célebres diríamos sobre la información brindada que: es falsa, de falsedad absoluta”.

“No se puede tapar el sol con las manos, el tránsito de Resistencia es un caos, todos los días tenemos que lamentar muertes, lesionados, peleas callejeras, etc. a causa de la falta de políticas de Estado para reducir la siniestralidad vial, que incluso fue una materia jamás abordada con la seriedad que se merece por Capitanich en su gestión como gobernador”, aseveró el dirigente del Nuevo Espacio Abierto.

“Capitanich debe dejar de mentirnos a los resistencianos con números dibujados y relatos acomodados porque la mentira no es un fundamento sólido y siempre tiene un límite, que es la realidad. Nos mintió durante 8 años con información falsa de que en el Chaco había pleno empleo, sin pobres, desnutridos, analfabetos, ni desocupados, y de golpe se hizo la luz y el Gobernador Peppo se enteró, el 10 de diciembre de 2015, de que un gran porcentaje de los chaqueños somos pobres, el desempleo existe, la inflación era una de las más altas del mundo y que realmente en Suiza se vive mejor que acá”, apuntó Ortiz Melgrati.

MENTIRA Y REALIDAD

El dirigente radical también manifestó que “la única verdad es la realidad, es una falta de respeto a las víctimas, sus familias y a todos los que trabajan en el sistema de salud pública decir que el transito esta mejor. Capitanich miente cuando dice que aumentaron los controles de tránsito, lo que en realidad pasó es que se incrementó la cantidad de multas por falta de pago del estacionamiento medido”.

“También nos miente cuando alardea con que se aumentó el presupuesto destinado a los controles cuando en realidad bajó. ¿Por qué no preguntan nuestros concejales por la disminución que realizó Capitanich en horas extras en el sector de tránsito? ¿Por qué no averiguan si los alcoholímetros funcionan correctamente? ¿Por qué no consultan por el equipamiento necesario y suficiente para realizar secuestros de autos y motos? ¿Qué se hace con los millones que se cobran por estacionamiento medido en las cuadras incorporadas al sistema por esta gestión?”, se preguntó Ortiz Melgrati. A lo que seguidamente señaló que “teóricamente, esto debería estar destinado a inversiones para la mejora de la Dirección de Tránsito y para articular acciones con otras áreas del Municipio que disminuyan los accidentes viales con víctimas fatales”.

CANSANCIO DE LA GENTE

“La gente se está cansando porque por la falta de capacidad de gestión de Capitanich ven morir a sus familiares, amigos y vecinos. Hoy la sociedad dijo esto no va más y asociaciones, ONG, la gente en general, se están autoconvocando, para este lunes 16, en la puerta de la Iglesia Catedral, a una marcha para exigir más controles”, remarco Ortiz Melgrati.

“Nos solidarizamos sin condicionamientos con las víctimas del tránsito y sus familias, apoyamos y confirmamos nuestro acompañamiento a la marcha, con la esperanza de que las autoridades entiendan que esto no es una cuestión de mensajes, estadísticas, números o relatos, es una cuestión de trabajar en serio para que se empiece a tomar conciencia del estado caótico del tránsito de Resistencia”, concluyó el presidente de la UCR-NEA Resistencia, Dino Ortiz Melgrati.