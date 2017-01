La cultura afro resiste estereotipos

En la provincia del Chaco cerca de 13 mil personas son afrodescendientes , según datos difundidos por el Censo Nacional, Hogares y Viviendas realizado en el 2010.

Para interiorizarnos entrevistamos a la afrochaqueña Claudia Margosa.

Chaco On Line : ¿Qué falta para visibilizar más la cultura afro?

Claudia Margosa : - Es algo complejo como toda civilización colectiva tiene que ver con la política de Estado, que tuvo en su momento, de negarnos, la esclavización y de negar la existencia de los afrodescencdientes. Eso , se dio por consecuencia de la guerra de la Triple Alianza , por la fiebre amarilla, está todo muy direccionado. Hubo avances y desde lo colectivo y estamos en el decenio afrodescendiente . Hay una nación que es culta y diagrama todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y en esos derechos humanos está la visibilización de los derechos humanos, entonces Argentina está adherida a ese decenio y a partir de ahí comienzan a suceder otras cuestiones desde la política de Estado para visiblilizar el aporte afro, de nosotros que sean reconocidos en la historia y la construcción de lo que es la Argentina.

CO: ¿Cómo surgió ese proyecto que hoy es conocido?

CM: - Yo soy profesora de danzas y trabajo de eso gracias a Dios, es lo que me gusta y apasiona. Hice mucho trabajo social que parte de la formación que tiene que ver con estar en el escenario, dedicar a la estética de esa danza, la belleza y siempre estuve ligada a la danza para decir algo.

Decidí armar un grupo para seguir conteniendo a los chicos, para que tengan un lugar donde expresarse , conectar .

Cuando yo era joven me tocó la delincuencia y drogas en el barrio, fue entonces que con un grupo de amigos decidimos abrir un espacio para los chicos.

A mí siempre me gustó la danza, no solo como un fin estético sino también para generar conciencia con el cuerpo, no hacemos danza terapia, pero creo que uno lograr otra forma de mirar la vida desde lo artístico.

Y yo cuando tenía dudas sobre la cultura afro le preguntaba a mi mamá.

CO: Cómo fue que supiste de tu descendencia afro y cómo tomaste conciencia?

CM: Siempre supimos de nuestra descendencia, mi historia no es la misma que de la mayoría, porque la mayoría se entera con el tiempo salvo que haya un negro o africano en la familia y a mi no me pasó eso . Mi abuela era negra y mi abuelo rubio, no existía la discriminación en la familia, pero sí veíamos alrededor.

En la escuela hubo un chico que tenía miedo de acercarse por cosas que le metía la madre en la cabeza y le preguntaba por qué? Y me decía que era porque si vos me tocas me vas a teñir de negro y con el tiempo él superó el miedo. Eso se trata de una construcción social.

Nosotros no hacemos racismo.

CO: ¿Es difícil erradicar eso?

CM: - Yo, Claudia te digo que no, pero en general sí , porque tenés que ir de granito a granito, muy despacito.

Yo no lo vivo como algo raro, yo vivo como algo difícil, sin embargo amigos, colegas, militantes, para ellos les resulta difícil.

Yo me doy cuenta que tiene que ver con la forma de manejarme en la vida, tiene que ver conmigo. Cada uno viene con fortalezas y debilidades. En mi caso, mi fortaleza tiene que ver con que si las cosas están complicadas hay que seguir avanzando y reconozco que está difícil pero hablo de avances, de conquistas.

CO: ¿Cuántos afrodescendientes hay en el Chaco?

CM: En el último censo que estuve en el 2010 que se incorporó la pregunta si era afrodescendiente o descendiente indígena. Yo quise formar parte del censo y habían varias planillas . Nosotros planteamos que cómo se va a incorporar la pregunta en una sola planilla, y cómo se sabe que solo hay en un lugar , entonces el censo no es acertado si no se hizo la pregunta a todo el mundo, al margen de cada uno lo puede decir o no. El Estado calcula que hay 13 mil, pero creo que deben ser de la periferia, a mi mamá no le preguntaron y vive en el centro. Estamos trabajando para que el próximo censo se haga bien, hay predisposición.

Nosotros recién nos estamos formando como grupo recién este año y conformamos AFROCH ( Autoconvocados Afrodescendientes Chaqueños ) y debemos definir día y horario para encontrarnos. A mí me paran en la calle para preguntarme .

CO: ¿Crearon una cuenta en Facebook?

CM: - Todavía no, se me sumaron un muchacho de Presidencia Roque Sáenz Peña ,mi hermana que vive en Margarita Belén. Tenemos en otras localidades del Chaco personas que puedan activar la necesidad de investigar en el árbol genealógico familiar de cada uno y a su vez tenemos vínculo con la docencia, que somos lo que aportamos para poder visibilizar esta historia.

CO: Acá en el CeCuAl muchas veces llamada “la cultura del encuentro”, ¿te reunís acá con otras personas para mantener viva la cultura afro?

CM: Con Danza Identidad conversamos, nos encontramos, nos enchamigamos , una forma de fortalecer, una forma de conectar, lo que está haciendo uno y lo que hace el otro. También armar cadenas, eslabones, proyectos, ideas y avanzar.

Cómo viví mi afrodescendencia tiene que ver con perder el miedo de decirlo , a veces tiene que ver con exponerse porque lo ven de diferentes formas .

CO: ¿Todavía existe discriminación?

CM: Siempre, todo tiene que ver con un patrón, de que así tenes que ser, vestirte, actuar y pensar. Hoy en día estamos así , y ese miedo que tiene que ver con el racismo potencia a aquel que tiene vergüenza por los calificativos que la gente le pone por el solo hecho de ser negros. En cambio, los chicos son más abiertos y con el valor de arremeter.

CO: ¿Cómo se derriban los estereotipos?

CM: Para mí como primera medida es conversar con la familia y uno se reconoce cuando ve su cabello ondulado, labios gruesos, la nariz chata y con esto de las inmigraciones la piel se aclara, y hay que hacerle caso a eso que uno está sintiendo.

Claudia Margosa pertenece a la red de afrodescendientes, del tronco colonial, donde hay representantes de diferentes provincias con propuestas y objetivos, que puedan concretarse a través del programa del Ministerio de Educación de la Nación.

Está trabajando en un proyecto para que se incluyan en libros, en la currícula docente y también que esté presente en los censos.

Además, nos explicó que dichas acciones las realiza desde el 2008 para ablandar y sensibilizar a la sociedad.

MÓNICA CAROLINA BÁEZ VARGAS