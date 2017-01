Dumrauf cuestiona ley que permite instalación del Centro de Disposición de Residuos cerca del aeropuerto

Ante la polémica generada por la ubicación del Centro de Disposición Final de Residuos de Resistencia, Dumrauf recordó su moción de analizar con mayor profundidad en comisión el proyecto de ley que finalmente fue aprobado y modificó la Ley de Residuos Sólidos Urbanos 7034, para permitir la instalación de la plata de tratamiento a una distancia del aeropuerto internacional menor a la establecida.

Además de cuestionar el cambio de facultades de los organismos al señalar que con esta ley “se van a invertir los roles, la ANAC (Administración Nacional de la Aviación Civil) va a emitir dictámenes sobre residuos, y el Ministerio de Ambiente, sobre distancias al aeropuerto”; y consideró que el “lugar donde se emplazaría la Planta de Residuos Sólidos Urbanos, es una zona de humedales conocida como sitio Ramsar”. Atenta a esto, la diputada manifestó su preocupación ante “la decisión del gobierno provincial de avanzar en dicha localización, violando toda norma internacional, nacional y llegando incluso a hacer uso de las mayorías parlamentarias para modificar una ley provincial”.

No obstante, esto Dumrauf reconoció que “el tema de la basura es crónico en Resistencia y que depende de distintos factores, por lo que comparto las declaraciones del secretario de Ambiente municipal, quien señaló que el medio ambiente es de todos y no tiene color político, cuestión que no fue entendida así por los concejales de la oposición en la última década”, y al mismo tiempo recordó así la falta de acompañamiento del PJ cuando eran oposición para avanzar en la instalación de esta planta. “La resolución de este tema se hará con la participación de todos, y no dudo que será una Audiencia Pública la que podrá poner blanco sobre negro en este tema, como prevé la ley vigente”, aseveró

CAMBIOS DE ROLES

Entre los cuestionamientos que realizó la legisladora calificó como “llamativo que un organismo como la ANAC emita un dictamen opinando sobre un sistema de tratamiento de disposición final de Residuos, cuando la función del organismo nacional es autorizar vuelos, tal cual lo detalló la propia ministra de Ambiente de la Provincia, María Elina Serrano”, indicó la diputada.

Dumrauf también consideró que es sorpresivo el cambio en el discurso de la funcionaria provincial cuando en una primera instancia objetó y rechazó el proyecto presentado por la Municipalidad de Resistencia por no cumplir con la normativa y un mes después avaló la modificación de la ley para permitir su instalación. “Existe un giro sustancial incomprensible por parte del área competente. Qué ocurrió en ese lapso, solo ellos podrán responder a la población del Chaco”, advirtió.

La diputada recordó las expresiones vertidas por la ministra de Ambiente de la provincia, publicadas en el diario Norte el pasado 5 de diciembre en referencia al argumento municipal que aseguraba haber obtenido autorización de la ANAC para ubicar la planta de tratamiento de residuos a una distancia menor a la establecida por ley de un aeropuerto internacional. “La ANAC es un organismo encargado de autorizar vuelos, no un organismo ambiental encargado de autorizar plantas de tratamiento residuos, menos para decir que se tenga en cuenta o no una ley. Nosotros tenemos leyes provinciales muy rigurosas que trabajamos muchos para que se cumplan y vamos a seguir trabajando en esa línea”, fueron las palabras de la funcionaria.

Para Dumrauf incluso “más llamativo aún, es que la ANAC además de opinar sobre un tema que no está entre sus funciones, analice además un sistema de nueva tecnología para producir el enfardado de residuos para un volumen de 350.000 kg de basura por día, del que no hay antecedentes en nuestro país”, explicó la legisladora en cuanto al principal argumento que avaló la instalación de la planta: la utilización de tecnología cerrada. “Si bien existen algunos sistemas de enfardado, los mismos son para localidades pequeñas, y según afirman los ambientalistas tienen muchos inconvenientes, incluso con la rotura de los fardos, lo que echa por tierra todo el fundamento esgrimido por la ANAC”, afirmó.

“Tengamos en cuenta además, que el proyecto del que hablara por los medios el intendente de Resistencia, junto al intendente de la Ciudad de Corrientes, es que también traerían a Resistencia los residuos de Corrientes, los que seguramente son otro volumen similar al de Resistencia, o sea unos 700 mil kg de basura por día”, alertó Dumrauf.

RIESGO LATENTE

Más adelante, la diputada provincial describió: “según nos han explicado los técnicos, la distancia de una planta de residuos de un aeropuerto internacional de 13 km que plantea la ANAC, es una disposición de la OACI (Organización Internacional de la Aviación Civil), que es el organismo internacional que recomienda sobre aviación civil, en base a experiencias de investigaciones, estudios y fundamentalmente de los aprendizajes de los accidentes”, señaló, “El problema aviario tiene que ver justamente con las aeronaves comerciales de mayor porte ya que en esas distancias las aeronaves ingresan a lo que se conoce como cono de aproximación del aeropuerto, a baja altura y en el momento mas crítico de sustentabilidad del aparato, tanto para el aterrizaje como para el despegue, lo que hace que cualquier ave que pueda ingresar a la turbina pueda producir un desastre, como ya ocurrieron en varias oportunidades”, aseveró Dumrauf quien recordó “no hace mucho tiempo, tuvimos sobre nuestra zona un impacto de un ave sobre la cabina de un avión Pucará, que perforó el parabrisas e impactó sobre la cabeza del piloto, quien milagrosamente pudo aterrizar en un estado de salud desesperante. Imaginen que estas aeronaves vuelan a velocidades muchos menores a una aeronave comercial”.

A esto la legisladora aportó: “tengamos en cuenta que esta ley (7034) legisla para toda la Provincia, no solo para Resistencia, y que también es cierto que el problema aviario, no solo tiene que ver con los residuos, sino también con los cultivos (fundamentalmente granos), y roedores y alimañas que las aves vienen a alimentarse. Un ejemplo muy cercano es el aeropuerto de Sáenz Peña, cuya habilitación total por parte de la ANAC, sigue objetada, por estar rodeada de cultivos la pista”, destacó.” Imaginen que garantía existen que los plásticos que cubren el enfardado de los residuos puedan detener a los roedores y alimañas para que no existan aves buscándolos para su alimentación, sobre todo las de costumbres carroñeras, como cuervos y caranchos que son las más grandes y por lo tanto las más temibles para las aeronaves”, sugirió Dumrauf.