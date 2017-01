Vecinos del barrio Mujeres Argentinas Ampliación se quejan por la basura a cielo abierto

Vecinos de Resistencia que habitan en el barrio Malvinas Argentinas Ampliación, denuncian que “el Municipio tiene abandonado a este barrio, y desde hace meses los vecinos no podemos vivir tranquilos ni sanos”.

Los habitantes de este barrio denunciaron que hasta el año 2015 gozaban de frecuencia 6 en la recolección de residuos, pero que “desde hace varios meses, con el cambio de gestión municipal, con suerte el recolector de residuos pasa 3 veces a la semana, y eso significó que existe un punto del barrio que hoy se transformó en un auténtico basural a cielo abierto”.

Respecto a este último punto, los vecinos detallaron que “sobre la calle Necochea teníamos un espacio verde muy lindo, que era un punto de encuentro de los vecinos del barrio, pero que en los últimos meses se transformó en un basural, donde se observan desde residuos domiciliarios, metales, electrodomésticos dañados, cubiertas, y muchos animales sueltos dando vueltas por allí”.

“No podemos seguir viviendo así”, expresaron. “El olor que sale de allí es nauseabundo y no podemos estar fuera de nuestras casas por eso. De hecho, una vecina que vive frente al basural, desde hace meses no puede abrir las ventanas de su casa por el olor, y ese le produjo graves problemas de humedad dentro de su vivienda”, mencionaron.

Los vecinos afirmaron además que “solo a algunas cuadras de aquí vive la secretaria general del Municipio, Patricia Petray, a quien acudimos ante la falta de respuestas del Municipio, pero solo hizo promesas que hoy no se cumplen, y ya no sabemos a quién acudir. Los vecinos la estamos pasando mal y necesitamos que el intendente nos dé una solución. No merecemos vivir así”.